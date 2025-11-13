CAUSA CUADERNOS: UNO POR UNO, QUIÉNES SON LOS 25 ARREPENTIDOS QUE PODRÍAN SER DETERMINANTES

El jueves 6 de noviembre comenzó el juicio por Causa Cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que tiene como imputados principales a Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el chofer, Oscar Centeno,y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

El juicio se realizará íntegramente de manera virtual y desde la semana que viene comenzarán a declarar los empresarios y exfuncionarios arrepentidos. Son 25 los imputados que se acogieron a esta figura para lograr un mejor acuerdo en caso de resultar condenados.

Los arrepentidos deberán ratificar lo que declararon ante la fiscalía para mantener su acuerdo y evitar ser denunciados por falso testimonio.

La lista completa de arrepentidos incluye a:

Ernesto Clarens : financista señalado como uno de los principales recaudadores.

: financista señalado como uno de los principales recaudadores. Rodolfo Armando Poblete : exejecutivo de la firma Hidrovía S.A

: exejecutivo de la firma Hidrovía S.A Víctor Fabián Gutiérrez: exsecretario privado de Cristina Kirchner.

• Enrique Pescarmona: fundador del grupo Impsa.

• Francisco Valenti: del grupo Impsa.

• Miguel Aznar: presidente de Vial 3, empresa que tenía la concesión de la Ruta 9.

• Alberto Taselli: empresario del sector energético.

• Gabriel Pedro Losi: de LOSI S.A.

• Patricio Gerbi: titular de la empresa Coarco.

• Marcela Sztenberg: directora de la constructora Equimac.

• José López: exsecretario de Obras Públicas.

• Benjamín Romero: de la empresa EMEPA.

• Jorge Balan: de Electroingeniería.

• Claudio Uberti: exfuncionario del Ministerio de Planificación.

• Juan Chediack: expresidente de la Cámara de la Construcción.

• Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio.

• Claudio Glazman: del grupo Roggio.

• Jorge Neira: de Electroingeniería.

• Carlos Wagner: expresidente de la Cámara de la Construcción.

• Héctor Alberto Zabaleta: exdirectivo de Techint.

• Armando Loson: del grupo Albanesi.

• Héctor Javier Sánchez Caballero: de Iecsa.

• Ángelo Calcaterra: exdueño de la constructora Iecsa.

• Juan Carlos de Goycoechea: de la constructora Isolux.

• Oscar Centeno: exchofer y autor de los cuadernos.

La declaración de los 25 arrepentidos constituye una pata fundamental de la acusación, a cargo de la fiscal Fabiana León, y que ahora deberán juzgar Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

La causa comenzó con las anotaciones de Centeno, quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner(2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).

La investigación, que comenzó en 2018 con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, reveló un presunto esquema sistemático de recaudación ilegal de fondos a cambio de contratos de obra pública, involucrando miles de millones de dólares.

Para la fiscalía, los acusados “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.

Cistina Kirchner llega al juicio como supuesta jefa de la asociación ilícita, imputada por recibir fondos a través de intermediarios. El exministro de Planificación, Julio De Vido, está señalado como el organizador del circuito de sobornos y quien supervisaba los contratos. Está procesado por asociación ilícita y cohecho.

Según la acusación, Baratta era el encargado de recaudar las coimas y viajaba con Centeno para realizar las entregas. El chófer fue uno de los primeros en acogerse a la figura del arrepentido para negociar una condena menor a cambio de su testimonio.

¿Qué confesaron los empresarios al momento de convertirse en arrepentidos? Varios delitos: millones en coimas, cartelización de contratos, coimas por represas, concesiones aeroportuarias, subsidios en energía, entre otros. El testimonio de los arrepentidos es una pata central de la acusación y la mayoría identificó a Cristina Kirchner y a De Vido como las cabezas de la organización.