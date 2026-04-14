CASTELLI SERÁ SEDE DE UN IMPORTANTE ENCUENTRO SINDICAL CON LA ASUNCIÓN DE AUTORIDADES DEL SUOEM Y EL PLENARIO DE LA FETMU

La ciudad de Juan José Castelli se prepara para vivir dos jornadas de gran relevancia institucional y gremial con motivo de la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la realización del Plenario de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (FETMU).

El evento, que reunirá a dirigentes sindicales de distintos puntos del país y representantes de más de 40 sindicatos chaqueños, marcará además un momento especial para la vida gremial local: los 30 años de conducción de Paulino Sánchez, actual secretario general de la FETMU y referente histórico del sindicalismo municipal en la región.

Entre las presencias destacadas se encuentra el secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM), licenciado Hernán Doval, junto a secretarios generales de federaciones de Misiones, Corrientes, Formosa, Córdoba y otras provincias.

Cronograma de actividades

Las actividades se desarrollarán en la sede del SUOEM Castelli, ubicada en Avenida Presidente Perón y calle Holzer.

Martes 14 de abril

A las 18:00 horas se llevará adelante una conferencia de prensa, donde se brindarán detalles sobre el acto institucional y el plenario sindical.

Miércoles 15 de abril

La jornada central comenzará a las 9:00 horas con el acto de asunción de autoridades del SUOEM Castelli. El programa prevé la bienvenida a los asistentes, presentación de autoridades, minuto de silencio, oración ecuménica a cargo del pastor Montellano y del cura párroco, palabras de Paulino Sánchez, entrega de presentes, discurso del titular de la CTM Hernán Doval y el cierre a cargo del intendente municipal, profesor Pío Oscar Sander.

Posteriormente, a las 10:15 horas, se desarrollará el Plenario de la FETMU Chaco, con la participación de delegados y dirigentes de más de 40 sindicatos municipales de toda la provincia.

Visitas institucionales

En el marco de la agenda prevista, también se realizarán visitas a los municipios de Villa Río Bermejito y Juan José Castelli, donde las delegaciones serán recibidas por los intendentes Pío Oscar Sander y Omar Reis, respectivamente.

Un encuentro de fuerte impacto regional

La convocatoria refleja la importancia que tiene Castelli dentro del movimiento sindical municipal chaqueño y regional, consolidándose como punto de encuentro para el debate, la organización y el fortalecimiento de los trabajadores municipales.

La presencia de referentes nacionales y provinciales anticipa una jornada de gran trascendencia política, gremial e institucional para toda la región.

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