VIVÍAN EN EL BOSQUE SIN AGUA CORRIENTE NI ELECTRICIDAD Y LA JUSTICIA LES QUITÓ LA CUSTODIA DE SUS HIJOS
Una pareja británico-australiana decidió criar a su familia «lo más cerca posible de la naturaleza» y en 2021 se estableció en un bosque en región de Abruzzo. Subsistían sólo con paneles solares, agua de pozo y una huerta. Un tribunal de menores de Italia ordenó el retiro de la custodia de sus tres niños.
Giorgia Meloni criticó la intervención de la Justicia
La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, calificó la medida como «alarmante» y mantuvo contactos con el Ministerio de Justicia. Asimismo, el viceprimer ministro Matteo Salvini tildó de «vergonzoso» el accionar estatal sobre las elecciones de vida personales de los padres.
El conflicto sumó el apoyo de miles de ciudadanos a través de una petición virtual para la reunión de la familia. Por su parte, el alcalde de Palmoli propuso una solución que incluya el regreso de los menores a la escuela y mejoras estructurales en la vivienda.