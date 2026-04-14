FONTANA OPERATIVO EN TALLERES: SECUESTRAN MOTORES ADULTERADOS Y DEMORAN A UN HOMBRE

El procedimiento se realizó junto a personal municipal durante un control en la zona.

En el marco de un operativo de control e inspección, efectivos de la División Registro y Control de Talleres, junto a personal del área de Industria y Comercio municipal, intervinieron este lunes en un taller de motos ubicado sobre avenida García Merou al 5800, en Fontana.

El procedimiento se llevó adelante tras información previa que alertaba sobre la posible existencia de autopartes de dudosa procedencia en el lugar.

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de dos motores de motocicleta con numeración adulterada, sin que el responsable del taller pudiera acreditar su origen.

Ante esta situación, y con intervención de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de los elementos y a la conducción del involucrado hacia la comisaría jurisdiccional, donde se continúan las actuaciones correspondientes.

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