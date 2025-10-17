CASTELLI: SECHEEP AVANZA CON OBRAS CLAVE PARA EXTENDER LA ENERGÍA A LA CHACRA 9 Y ABASTECER AL ACUEDUCTO CASTELLI-ZAPARÍNQUI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una entrevista exclusiva con este medio, el Gerente de Zona Norte de SECHEEP, Eduardo Martínez, informó sobre el avance de una obra estratégica para la ciudad: la extensión de la línea de media tensión hacia la Chacra 9, con el objetivo de brindar energía eléctrica a más de 300 familias y abastecer a la estación de bombeo del Acueducto Castelli-Zaparínqui.

“En el día de ayer, 15 de octubre, llegaron los materiales de hormigón necesarios para llevar adelante la obra. Esta línea es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes viven en la Chacra 9 y para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de agua potable”, explicó el funcionario.

La energía transforma realidades

Esta obra permitirá que más de 300 familias sean beneficiadas directamente, muchas de las cuales no podían habitar la zona por falta de acceso a energía eléctrica. Con la llegada del servicio, se espera una reactivación social en el área, que podrá desarrollarse plenamente con condiciones dignas.

“La energía no solo trae luz, trae desarrollo, arraigo y calidad de vida. Con esta obra se abren oportunidades para muchas familias que hasta ahora estaban postergadas”, destacó Martínez.

Los trabajos ya están en marcha

El gerente agregó que una cuadrilla ya se encuentra en el lugar trabajando, y que en el día de hoy comenzaron las tareas de verticalización de columnas de hormigón, primer paso para el tendido de la nueva línea de media tensión.

Una obra estratégica para el agua y el futuro

Además del impacto social, esta intervención es clave para asegurar el abastecimiento de agua a través del Acueducto Castelli-Zaparínqui, cuya estación de bombeo necesita un suministro eléctrico confiable para operar correctamente.

Desde SECHEEP indicaron que esta obra forma parte de un plan integral de ampliación y mejora de la red eléctrica en zonas rurales y urbanas de la región, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a servicios básicos y acompañar el crecimiento de Castelli.

