CASTELLI “PABLO ENCONTRO 50 MIL PESOS LO DEVOLVIO, PERSONAL DEL BANCO DEL CHACO SE COMUNICARON CON QUIEN HABIA PERDIDO ESA SUMA ”

El hecho de destacar ocurrió a las 10,47 de la mañana de hoy, cuando el ingeniero Pablo Raúl Deltin fue al BANCO DEL CHACO Sucursal Juan José Castelli a realizar trámites personal, al acercarse a las cajas encuentra un bajo de 100 billetes de 500 pesos cada uno, podía llevárselo pero los devolvió al CAJERO y también aviso al agente de custodia de la entidad, desde este medio nos comunicamos con responsables de la entidad y nos informaron que siguieron las cámaras, detectaron a quien pertenece la suma de dinero, ya se comunicaron para que pase por la entidad”.

Pablo fue entrevistado por nuestro medio y nos dijo “fui a hacer un trámite personal, ingrese al sector de caja no había nadie, veo en el piso un fajo de 500 pesos, podía llevármelo, pero no es mío, entonces lo entregue al único cajero que estaba, el mismo que me atendió, luego Salí también le avise al agente de policía, pienso que quien perdió esta suma de dinero estaría muy preocupado o preocupada buscando, es para que vaya a retirar del banco”.-

Relacionado