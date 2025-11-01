CASTELLI: OBRAS PÚBLICAS AVANZA CON EL PLAN DE BACHEO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Obras Públicas dio inicio a una nueva etapa de trabajos de bacheo y reparación de pavimentos en diversos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, las tareas se concentran en la calle Reconquista, una de las arterias más afectadas y de mayor tránsito, que conecta distintos barrios con la Terminal de Ómnibus y la EEP N° 802.

👷‍♀️ Los trabajos consisten en la remoción del pavimento dañado y su renovación total, con el objetivo de mejorar la seguridad y la circulación vehicular.

Esta intervención representa una importante inversión del Municipio, ejecutada con recursos propios, reafirmando el compromiso de la gestión con la recuperación de la infraestructura urbana y el mejoramiento de la transitabilidad en toda la ciudad. 🌆

➡️ De manera progresiva, continuaremos interviniendo en los sectores más deteriorados, mejorando las calles y brindando una mejor calidad de vida a nuestros vecinos.

Relacionado