BOCA TENDRÁ DOS CAMBIOS PARA VISITAR A ESTUDIANTES POR EL TORNEO CLAUSURA

Boca visitará este domingo a Estudiantes de La Plata en un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el Torneo Clausura y en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Después de la victoria 3-1 ante Barracas Central, el entrenador Claudio Úbeda supo que no contaría con Leandro Paredes por acumulación de amarillas. En principio, el español Ander Herrera perfilaba como su reemplazante pero finalmente será Tomás Belmonte, según lo ensayado en la práctica de fútbol formal que se realizó en la Bombonera.

Pero esa no fue la única modificación ya que en la zona ofensiva se produjo la mayor sorpresa. El chileno Williams Alarcón dejó su lugar y el que se metió entre los titulares fue Exequiel Zeballos, que viene de destacarse en el último partido frente al Guapo.

El probable 11 de Boca para enfrentar a Estudiantes

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Úbeda tiene el equipo definido (Foto: IG @BocaJrs)

Un partido bisagra para Boca en la pelea por la Libertadores

El triunfo ante Barracas Central volvió a meter a Boca en la pelea por la Zona A y la tabla anual. El objetivo es claro: terminar entre los tres primeros para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El duelo ante Estudiantes será clave, no solo por lo que pase en La Plata, sino también por lo que ocurra en otras canchas con River, Argentinos Juniors y Riestra. Si el Xeneize suma de a tres en UNO, podría llegar al Superclásico del domingo 9 de noviembre con la chance de sellar su clasificación al torneo continental.