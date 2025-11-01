JUAN JOSÉ CASTELLI: IMPULSA CAPACITACIONES DA INICIO AL TALLER DE RECICLAJE TEXTIL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Impulsa Capacitaciones presentó una nueva propuesta formativa: el Taller de Reciclaje Textil, una iniciativa pensada para todas aquellas personas que deseen poner a prueba su ingenio y creatividad, transformando materiales en nuevas oportunidades. 👩‍🎨🧵

Esta propuesta está especialmente orientada a mujeres emprendedoras, brindando herramientas para iniciar proyectos propios dentro del mundo textil.

El taller es impulsado por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, encabezada por Solange Sander, y será dictado por Iván Córdoba, reconocido en Juan José Castelli por su marca “Impenetrable Moda Autor”, quien llega con una nueva edición cargada de creatividad y talento local. 👗✨

Desde Impulsa Capacitaciones se continúa apostando al aprendizaje, la innovación y el desarrollo de oportunidades laborales, ofreciendo cursos de oficios útiles que aporten a la economía familiar y brinden una salida laboral inmediata en tiempos difíciles.

