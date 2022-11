CASTELLI “MAÑANA LA SENTENCIA A RAUL CASTELL ¿ABSUELTO O PRISIÓN EN SUSPENSO?” – FUERTE VALLADO AL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL

Envíanos mensaje Wasap al 3644 404921 – 3644 688080

Un fuerte vallado, es la antesala de la sentencia al líder piquetero RAUL CASTELL, vallas que servirán protección al edificio del poder judicial de Juan José Castelli y de seguridad para los trabajadores del mismo.

Desde hoy, como podemos ver se cuenta con una fuerte custodia policial en el lugar, extraoficialmente nos dijeron se espera una fuerte movilización de seguidores de Castell desde distintos puntos del país, estarían llegando esta noche.-

GUSTAVO KLEISINGER ABOGADO DEFENSOR “CASTELL PODRIA QUEDAR ABSUELTO o PRISION EN SUSPENSO”

Desde este medio entrevistados a Gustavo Kleisinger ABOGADO DEFENSOR de RAUL CASTELL quien expreso que el LIDER PIQUETERO que podría quedar absuelto y de recibir una pena podría ser en suspenso, también dejo entrever que las pruebas que lo llevaron a juicio quedan muy pocas”.

RAUL CASTELL “ESTE JUICIO ES PARTE DE UNA PERSECUCION POLITICA”

Mientras que el dirigente piquetero también en entrevista expreso “este juicio es una persecución política hacia mi persona por todas las denuncias que realice hacia el y los gobiernos, no podrán condenarme, no tienen pruebas, todo lo que había fue armado, no lo pueden sostener”

Cobertura en vivo de pórtico multimedios

Seguimos en Facebook en pórtico noticias

Relacionado