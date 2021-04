CASTELLI “INICIO LA MAÑANA DE LOS SABADOS EN PORTICO FM, EN LOS ESTUDIOS PIO SANDER Y JAIME PARRA MORENO”

El sábado 10 de abril inicio el programa más diverso, cultural y federal de la región con Entrevistas, música y mucho más, en el primer programa del 2021 estuvieron en el estudio el Intendente de Juan José Castelli, Pio Oscar Sander y el Diputado provincial del Frente Integrador Dr Jaime Parra Moreno, telefónicamente se entrevistó a Juan Fuente Castillo secretario de Relaciones institucionales de Presidencia Roque Sáenz Peña, Andrea Sandoval cantautora Saenzpeñense, a Cristian Pérez organizador de espectáculos del Turf, informó desde Santa Fe Marcelo Javier Verdun, Desde Miraflores Raúl Argañaraz director del diario digital Periodismo Informativo Digital.

PIO SANDER “OBRAS, ACTIVIDADES Y TRABAJO ARTICULADO”

Pio Oscar SANDER Intendente de Juan José Castelli en el estudio, se explayo en varios temas “como siguen trabajando ante esta segunda ola de COVID 19 en el mundo, el país y la provincia. También hablo sobre las obas que se están ejecutando, asfalto Avenida Presidente Perón, Asfalto Avenida Leandro N. Alem, obras complementarias de la Alem, obras de la villa deportiva Micro estadio, estadio de futbol.

Como así también nos contó sobre las actividades culturales y de turismo de la región, destaco el rol del equipo de gobierno, técnico, colaboradores.-

En la entrevista agrego temas como son inseguridad, trabajo coordinado y articulado con las instituciones, como está trabajando con el concejo Deliberante trabajo también articulado con los concejales oficialista y opositores.

JAIME PARRA MORENO “CON EL BLOQUE PRESENTAMOS PROYECTOS QUE BENEFICIAN A LOS CHAQUEÑOS”

En el estudio de Pórtico FM también estuvo el Diputado provincial Dr JAIME PARRA MORENO del FRENTE INTEGRADOR, comentó sobre el labor legislativa 2020 y 2021, sesiones de la última semana, proyectos presentados, aporte del bloque adelantando varias actividades ante de la segunda ola, situación partidarias del FI, como actúan con el bloque, el rol del creador del Partido Frente Integrador Chiyo Ivanoff, entre otros temas”

CRISTIAN PEREZ “ESTAN JUGANDO CON EL TRABAJO DE MUCHA GENTE QUE VIVE DEL TURF, SECRETO – MIRALEJOS A SANTIAGO”

En entrevista telefónica con Cristian PEREZ Organizador de espectáculos de TURF, uno de los eventos más importante de la región, “hablo de la suspensión del evento cunado los ejemplares ya estaban en el hípico, nos dijo: se acercó la policía y nos avisó que no nos podría realizar el servicio, nadie nos suspendió, pero los inspectores de lotería llegan el domingo y si no está la Policía y las ambulancia nos suspenden el evento, al no contar con la seguridad se suspendió el evento, pero ya esta todo arreglado el próximo 25 de abril todo el programa lo llevamos al Hipódromo 27 de abril de Santiago del Estero”

Agregó “hemos pagado por adelantado el servicio policial el miércoles y recién el viernes nos dicen que no brindan el servicio, nos preocupa porque mucha gente es la que pierde el trabajo, mucha gente trabaja en el turf, cuidadores, montas, veterinarios, comerciantes, a todos ellos los perjudica”.-

SAENZ PEÑA “COVID, RESTRICCIONES E INSEGURIDAD”

JUAN FUENTES CASTILLO SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE SÁENZ PEÑA “Presidencia Roque Sáenz Peña hablo de los siguientes temas “situación covid, la disponibilidad de camas en el sector público y privado, las restricciones, el tema inseguridad y como se está trabajando, entre otros”.-,

RAUL ARGAÑARAZ “REFORESTACIÓN Y LOS CONFLICTO

RAUL ARGAÑARAZ “DESDE MIRAFLORES ” nos informó sobre las jornada de forestación y reforestación, sobre los constante conflictos de esa localidad como son la usurpación de las 32 viviendas en construcción, la toma del frigorífico”.-

SANTA FE “REGRESA A LAS RESTRICCIONES? LAS ACTIVIDADES”

Marcelo Javier BERDUN nos informó desde la provincia de SANTA FE sobre las “restricciones, situación covid, actividades nocturnas, hechos del momento, las grandes lluvias en algunas localidades Santafesinas”

LA CRUDA REALIDAD

