CASTELLI “EL DIEZMO ES COLABORACIÓN Y LO COMPARTEN CON LOS QUE MENOS TIENEN, HOSPITALES, CHICOS, PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE”

El pastor POLI MEDINA de la IGLESIA DE DIOS TIEMPO DE SALVACION de la Chacra 5 de la ciudad de Juan José Castelli, junto al grupo de feligreses no diezman, colaboran entre todos y con lo que recaudan asisten a personas de la localidad, llevando comida a personas en situación de calle, merenderos para niños, alimentos para los acompañantes de personas internadas en el Hospital e incluso a instituciones del medio que realizan tareas las 24 horas.

Este pasado 31 de diciembre aproximadamente a las 22,00 horas, compartieron bandejas de comidas con familiares de internados, médicos y enfermeros del Hospital Bicentenario (bandejas de asado y ensalada), luego continuaron su recorrido y le entregaron bandejas similares a personas que se encuentran en situación de calle.-

Entrevistado por este medio el PASTOR POLI MEDINA nos contó todas las actividades que realiza y nos dijo “entre todos colaboramos, juntamos y los convertimos en alimentos, le compramos medicamentos a los enfermos, no tenemos un edificio propio porque lo que juntamos lo compartimos con los más necesitados”.

Agrego “yo y mi esposa pasamos necesidades cuando éramos chicos, somos de familias humildes y en algún momento dijimos si nos toca ser pastores vamos a ayudar a la gente a que no sufra hambre, hoy estamos tratando de colaborar, no somos muchos los integrante de la congregación, pero hacemos entre todos solidaridad”.

Finalmente se refirió a la Lectura del santo evangelio según San Mateo 25, 31-46 diciendo Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”.

QUISIERA DARLE UN PLATO DE COMIDA TODOS LOS DIAS A LOS QUE MENOS TIENEN

También accedimos a otras actividades que realiza la congregación “ropero comunitario, merendero para niños, asistencia con medicamentos a personas internadas, entre otras actividades” según nos dijo el PASTOR “tengo un sueño y darme un plato de comida todos los días a las personas más necesitadas”, concluyo.

