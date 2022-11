CASTELLI “CONTINUAMOS CON LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE AGUA, SE RECIBE Y SE DISTRIBUYE SOLAMENTE EL 50% DE LO NECESARIO”

Envíanos mensaje Wasap al 3644 404921 – 3644 688080

En entrevista con este medio al presidente de la COSAP Agustín Detzel comento sobre la situación que atraviesa la comunidad con la distribución de agua en la red, entre otras cosas nos dijo “estamos distribuyendo solamente el 50% de lo que necesita la población, en los últimos meses solamente recibimos desde la planta potabilizadora de PUERTO LAVALLE 3 millones de litros, eso hace que brindemos el servicio al 50% , no alcanzamos a cubrir la necesidad, hasta hace dos días potabilizábamos 1,5 millones de litros diarios de EL MALA, ahora no lo podemos hacer, el problema que no envían más agua es la bomba , hace tiempo venimos pidiendo mejorar en el servicio e incluso desde la institución hicimos un ofrecimiento para comprar el equipamiento faltante y que luego se nos descuente del consumo mensual.-

Detzel nos dijo “La cooperativa recibe la mitad de agua de lo que necesita Castelli, 3 MILLONES DE LITROS, potabilizábamos 1,5 millones de litros, con esa cantidad de agua distribuíamos desde las 06 horas hasta las 22 horas y hoy la distribución se realiza en dos tandas desde las 08,00 horas hasta que se termine y desde las 13,00 horas hasta que se termine.-

CERRANDO nos dice “No podemos arriesgarnos a mandar el agua de EL MALA en estos momentos, SAMEEP nos envía un caudal mínimo, también tenemos que destacar que hoy independizaron el acueducto, tenemos un acueducto solamente para Castelli, pero continuamos con el problema de la bomba, no tiene la capacidad suficiente para soluciones esta problemática que atravesamos con la comunidad”.-

