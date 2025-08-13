CASO RAMÍREZ: “LA JUEZA DISPUSO UN CUARTO INTERMEDIO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE” EXPRESÓ MALDONADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en representación del Ministerio de Gobierno, acompañó la Segunda Audiencia del juicio en la Cámara del Crimen n°2 por el asesinato de Ramón Antonio Ramírez, el chapista que fue asesinado por motivo de robo, de una moto, ocurrido en Fontana.

Hugo Maldonado, subsecretario de DDHH, ante esta causa que conmovió a la provincia, confirmó que la misma se encuentra en proceso en este momento.

Hoy se dio inicio a las audiencias preliminares, para próximamente ir avanzando en las distintas etapas, para lograr que se haga justicia. Se encuentran involucrados dos imputados, un detenido, y una mujer en prisión domiciliaria. Para ambos imputados se busca la sentencia de coautores del homicidio.

Sobre lo avanzado y la continuidad de este proceso, Hugo Maldonado, subsecretario de DDHH, detalló “la jueza (Julieta Dansey) ha puesto un cuarto intermedio hasta el 2 de septiembre”.

“Para dar respuesta a la sociedad y la familia de la víctima, la Subsecretaría de DDHH, acompaña como nos pide el gobernador, estando presentes en esta causa”, explicaba Adriana Acevedo, quien integra también el equipo técnico legal de la Subsecretaria de DD.HH, junto al Dr Germán Dellamea. Además, destacó que creen que a fin de año se podría dar el juicio por jurados en este caso.

