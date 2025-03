CASO LIAN: LA DESGARRADORA FRASE DE SU MADRE TRAS UN MES SIN RASTROS

Este sábado se cumplió un mes desde que Lian Flores, un niño de tres años oriundo de Ballesteros Sud, Córdoba, desapareció sin dejar rastro. Su madre, en medio de la angustia, hizo un pedido desesperado: «Por favor a los medios que no me dejen. También le pido a la Justicia que no bajen los brazos, que sigan buscando a mi hijo».

Una de las principales líneas de investigación gira en torno a una camioneta Volkswagen Suran blanca que pasó por el predio donde Lian fue visto por última vez, entre las 13:50 y las 14:10 de aquel día. A pesar del trabajo de la policía por identificar a los ocupantes, no se logró ningún avance concreto.

Otra pista apunta a una mujer de 74 años, conocida como «La Abuelita», vinculada a prácticas de curanderismo en la zona. Testigos aseguraron que viajó en colectivo a Jujuy el mismo día de la desaparición. Sin embargo, tras un allanamiento en su vivienda, la Justicia no encontró elementos que la relacionen con el caso.

También se barajó la hipótesis de que Lian pudo haber sido víctima de un atropello y que el conductor de la camioneta blanca lo ocultó. No obstante, las pericias realizadas hasta el momento no arrojaron pruebas concluyentes.

La familia del niño mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Su padre, Elías Flores, expresó: «Mi hijo está vivo. Tenemos fe en nuestro creador y en que sigue con vida».

Mientras la causa permanece bajo secreto de sumario, los padres del menor denuncian que no reciben información sobre el rumbo de la investigación. «No sabemos nada de la Justicia. No nos informaron nada», aseguró Elías, mientras su familia y la comunidad continúan pidiendo respuestas.