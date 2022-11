CASACIÓN REVISARÁ EL FALLO QUE SOBRESEYÓ A CFK EN LA CAUSA DEL MEMORÁNDUM CON IRÁN

En octubre pasado todos los imputados fueron sobreseídos porque el Tribunal consideró que las visitas de jueces al ex presidente Macri pudo incidir en la causa.

La Cámara Federal de Casación llevará a cabo este martes la audiencia de apelación contra el sobreseimiento de los imputados por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

La denuncia fue formulada originalmente por el difunto fiscal Alberto Nisman. En octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N°8 sobreseyó a todos los imputados, incluída CFK, al considerar que no hubo delito en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

El TOF asumió que las visitas de jueces al ex presidente Mauricio Macri pudieron inicidir en el avance de la causa. Por ello, declaró inocentes a todos los imputados.

Entre ellos se encuentran el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el senador Oscar Parrilli; a ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés «Cuervo» Larroque; el dirigente piquetero Luis D’Elía; el dirigente de Quebracho Fernando Esteche; el supuesto nexo con los iraníes Jorge Khalil y el ex agente de inteligencia Allan Bogado.

La apelación fue interpuesta por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. También lo hizo el abogado Tomás Farini Duggan, en representación de los familiares. La decisión de la Cámara es apelable ante otra sala del mismo tribunal o ante la Corte Suprema de Justicia.