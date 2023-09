CARTELERA DE TEATRO PARA DISFRUTAR EN EL FIN DE SEMANA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Las propuestas comienzan este vienes y se extienden hasta el domingo, con gran variedad de géneros y salas en Resistencia.

El Instituto de Cultura del Chaco, a través de su departamento de Teatro, invita a disfrutar la cartelera de teatro del fin de semana.

Viernes 22 – 18:00

Damosala (Del Valle Iberlucea 825) – Villa Angela.

Entradas: $1000

Llega a Damosala desde Entre Ríos la obra “Fin del miedo”

Actúa: María José Grinóvero.

Dirección: Amelia Uzín.

FIN DEL MIEDO es un texto potente en el que ella, que no tiene nombre o tiene todos los nombres, hablando en primera persona interpela al espectador/espectadora con un vómito de palabras que revelan miedo, dolor, resignación, ironía, hartazgo, liberación, empoderamiento.

“Les comento que esta obra tiene temporalmente aproximadamente cuatro años, ya estaba pensada para presentarla después de La Bailarina y un Paisaje Abrupto. Es mi primera obra que trata la injusticia y el horror de personas torturadas y desaparecidas, realizado por militares que produjeron el golpe de estado, hecho que ocurrió en el año 1976. Antes intenté escribir sobre esta tremenda y dolorosa injusticia, pero realmente no podía, porque me daba mucha pena y esto emocionalmente me paralizaba. Todavía siento mucha pena, pero recién en este tiempo lo puedo hacer y entonces decidí escribir esta obra, para continuar con la lucha en la búsqueda de personas desaparecidas y también en la recuperación de sus hijos secuestrados. Gracias, Cristina, Cora y Alfredo”, expresaron desde la organización del evento.

Viernes 22 – 21:00

Auditorio de la Casa de las Culturas – Resistencia.

GUILLERMINA, la batalla eterna

Elcida Villagra, Paloma Razetto, y Chato Schanton, dan vida a los personajes, escritos y dirigidos por Marilyn Granada. Basada en la historia de una mujer “valiente de corazón”: la monja Guillermina Hagen Montes de Oca y su labor en el Impenetrable chaqueño, en favor de los Wichis.

Anticipadas: $1800.

En puerta: $2000.

Reservas: 3624 – 567495

Mitre y M. T. de Alvear. Casa de las Culturas a partir de las 17.30hs.

Viernes 22 – 21:00

Lugar: La Máscara Espacio Cultural & De Formación | Esquina Av. DR. Evaristo Ramírez y Nikola Tesla – Resistencia, Chaco.

Marcelo Córdoba – 22 Años en la música

El artista realizará un importante Show festejando sus 22 años en la música, recorriendo musicalmente sus trabajos discográficos, “Canta Hermano” y “Mis Influencias”; por otra parte habrá invitados de importantes academias de la danza de nuestra ciudad.

Entradas a la venta.

Consultas: 3625-184469

Domingo 24 – 17:00

La Máscara Espacio Cultural & De Formación | Esquina Av. DR. Evaristo Ramírez y Nikola Tesla (Rcia-Chaco).

Merienda y show

Las y los bailarines de “Duartango” nos traen un espectáculo de Folclore y Tango, acompañado de una exquisita merienda para que realmente la pases muy bien! Además, habrá juegos y sorteos especiales.

