CARLOS VERZA CERRÓ CON ÉXITO UN NUEVO RALLY DAKAR

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

La rampa de llegada del 45° Rally Dakar encontró a Carlos Verza en la octava posición al cabo de 8.500 kilómetros de recorrido por terrenos inhóspitos de Arabia Saudita, desde el 31 de diciembre y durante 15 jomadas consecutivas. El campeón en quads fue el francés Alexandre Giroud, quien hizo la gran diferencia en la primera parte de la prueba. Los 417 kilómetros entre Al-Hofufy Dammam le permitieron al «Yaguareté» cerrar con éxito una nueva presencia en la competencia más extrema del planeta. «Me cuesta escribir, se viene a mi mente lo que cuesta estar en este Puesto 8 de la General en el Dakar y Puesto 4 en el Campeonato del Mundo» expresó a su arribo el piloto y mecánico saenzpeñense.

La travesía a orillas del mar Rojo, en el litoral del golfo arábigo, tuvo una especial de playa y un recorrido más bien rápido que ofreció pocas posibilidades de incidir en las clasificaciones pero demandó mucha concentración. Este tramo puso fin a 14 etapas y 1 día de descanso, dos más que la anterior, a lo largo de 8.549 kilómetros entre Sea Camp y Dammam. CARLOS ALEJANDRO VERZA ARG VERZA RALLY TEAM DAKAR 2023 158 Un triunfo del esfuerzo Quien tomó parte en la categoría Original By Motul agregó que «la ruptura de la caja de velocidad del quad le dio un extra de dificultad a mi Dakar», aunque observó que «esta carrera es así, no hay preparación que valga si no estás mentalizado en vencerla. Y a eso vengo justamente, a competir y a vencer las circunstancias que el desierto me presenta», completó.

Aunque admitió que «se lo que me falta», también reconoció que «si espero las condiciones ideales nunca lo haría». De todas maneras destacó que «sentir que represento a mi provincia, a mi país, paga todo mi esfuerzo. Valoro y agradezco el tiempo que me dedican en sus mensajes y comentarios» expresó, mientras agradeció a sus sponsors, amigos y familia. Su nueva presencia en el Rally Dakar pudo realizarse por el acompañamiento del Gobierno del Chaco, Instituto del Deporte y Lotería Chaqueña, ECOM Chaco, Original By Motul, Supermercados El Arriero, Platinum Hotel Casino, Casa Medina, Ibáñez Repuestos, Don Luis Servicios y Estudio Contable Lorena Chávez.

Relacionado