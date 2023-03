CAPITANICH Y KATOPODIS INAUGURARON UN CENTRO DE ABORDAJE TERRITORIAL DE LAS VIOLENCIAS CON MOTIVO DE GÉNERO EN CAPITÁN SOLARI

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el marco de la agenda por el 8M el gobernador Jorge Captianich junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, realizaron la inauguración del Centro de Abordaje Territorial de las Violencias con Motivo de Género en Capitán Solari. “Estamos reivindicando los derechos de la mujer e impulsando políticas fundamentales en materia de género”, dijo el gobernador. También se inauguraron nuevas cuadras de pavimento urbano.

El gobernador Jorge Captianich junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, realizaron la inauguración del Centro de Abordaje Territorial de las Violencias con Motivo de Género – actividad en el marco en la agenda oficial de conmemoración del 8M – en Capitán Solari. También se inauguraron nuevas cuadras de pavimento urbano que mejorarán la conectividad y circulación en esta localidad y que forman parte de un programa de 70 cuadras de pavimento urbano que se ejecutaron en esta localidad

El Centro de Abordaje Territorial de las Violencias con Motivo de Género fue ejecutado a partir de una inversión superior a los 27 millones de pesos y ratificó el compromiso del Estado de generar políticas que defiendan los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad.

Capitanich destacó que este Centro de Abordaje para Víctimas de Violencia de Género es el sexto de este tipo de edificios que ya fueron inaugurados en la provincia y restan aún cuatro más. “Estas acciones forman parte de las políticas activas que en materia de género impulsa y lidera la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, que a su vez es la primera vicegobernadora de la historia constitucional de la provincia”, dijo el gobernador.

En este punto recordó y homenajeó la figura de Eva Duarte de Peron quién impulsó a través del partido peronista femenino, la sanción de la ley 13.010 por la cual se instituyó el voto femenino, después de largas luchas del colectivo de mujeres por la obtención de este derecho. “Evita fue no solamente la bandera de las humildes sino la reivindicación más extraordinaria de los derechos de la mujer en la vida pública Argentina”, dijo Capitanich.

En este contexto, el gobernador enumeró las múltiples acciones y políticas instituidas en materia de género en la provincia del Chaco. “ Hemos instituido en el presupuesto 2023, y lo veníamos haciendo en ediciones anteriores, el presupuesto con perspectivas de género, eso también es una innovación importante. A partir del 10 de diciembre del 2019 tenemos un gabinete paritario de género gran innovación desde el punto de vista del cumplimiento de un mandato que hemos asumido con el pueblo de la provincia del Chaco”, señaló.

Además destacó el impulso de políticas activas a fin de garantizar la construcción de 10 centros, los cuales ya este es el sexto que inauguramos y nos faltan cuatro más en el transcurso de este tiempo. “Hemos consolidado el desarrollo de la economía popular a través de la cadena de valor que integra la economía del cuidado, no solamente generando capacitación y formación, sino también resguardo para la inclusión dentro del sistema de obra social y el marco regulatorio para lograr la descentralización de la economía del cuidado con una perspectiva de género”, dijo.

En este sentido adelantó que el próximo 9 de marzo se entregarán los certificados de capacitación de la ley Micaela que son 7.000 capacitaciones; celebramos también las 57 oficinas de género en cada uno de los municipios .

“Estoy absolutamente convencido de que este es el camino, que lo estamos haciendo bien, que estamos reivindicando los derechos de la mujer y que estamos honrando la memoria de Evita, nuestra abanderada de los humildes”, dijo el Capitanich.

“Hoy más que nunca sostenemos que la violencia de género es algo que no podemos admitir, no se puede admitir como natural la violencia, ni verbal ni física. No se puede permitir de ningún modo abusos de ninguna naturaleza y debemos erradicarla definitivamente de nuestra sociedad.”, dijo el gobernador

Acompañaron al gobernador y al ministro de Obras Públicas de la Nación la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la ministra de Desarrollo Social María Pía Chiacchio Cavana; el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; el administrador general de la DVP, Hugo Varela y el intendente de capitán Solari, Guillermo Nicanor Areco.

Katopodis: “Necesitamos definitivamente construir sociedades más igualitarias, con más derechos y con más igualdad”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis destacó también las acciones que llevaron a poner en la agenda pública, las políticas del cuidado en la Argentina.

“Nuestro ministerio viene trabajando con todas las provincias en un eje de infraestructura social del cuidado, con los centros de desarrollo infantil, con estos espacios también de protección y de promoción de derechos de la mujer, con todo un sistema de salud como una pieza importante y es bueno poner en discusión cómo se organiza una sociedad para cuidar para cuidar al otro y especialmente para cuidar a los que más han sufrido la desigualdad en la Argentina”, dijo el ministro de la Nación.

“Tenemos que construir una Argentina más igualitaria porque si no van a hacer falta siempre más centros y más políticas preventivas. Pero necesitamos definitivamente construir sociedades más igualitarias, con más derechos, con más igualdad, con más calidad y con más ciudadanía que es lo que se logra cuando llega al estado con estas obras como las que hacemos para que Capitan Solari pueda marcar su rumbo y construir su destino” dijo Katopodis.

“El pueblo del Chaco tiene que estar especialmente muy pero muy orgulloso de lo que están construyendo y de lo que están haciendo”, dijo Katopodis al destacar el rol y liderazgo del gobernador Capitanich.

Detalles de las obras

La importancia de esta obra radica en generar un espacio de contención para todas aquellas personas víctimas de violencia de género es por ello que esta gestión se propuso estar presente para garantizar seguridad y bienestar físico como psicológico para todas esas personas que están padeciendo esta situación.

El Centro de Abordaje Territorial de las Violencias con Motivo de Género tiene 560 metros cuadrados y cuenta con diferentes sectores en su conjunto desde desde departamentos con habitación baño cocina un salón de usos múltiples salas de reuniones y consultorios para tratar las diferentes aspectos inherentes al tema de la salud física y psicológica. En este contexto se generó un espacio totalmente acogedor y seguro para las personas que requieran el servicio pero también para los trabajadores que van a cumplir su labor en el refugio.

En tanto las cuadras de pavimento urbano inagurdas comprenden a la Calle 1- entre ex ruta provincial número 9 y calle 2 -, la calle 3 -entre calle 4 y calle 2- y las calle 2 y calle 4 . Todas las obras conforman una superficie total de pavimentación equivalente a 7385 metros cuadrados y tuvieron una inversión de superior a los 70 millones de pesos . La obra fue financiada por la Dirección de Vialidad Provincial.

Estas obras forman parte del programa del Gobierno del Chaco, de infraestructura básica que ejecuta en todas las localidades chaqueñas.

