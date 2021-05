CAPITANICH SOBRE LAS RESTRICCIONES: “VAMOS A ADHERIRNOS AL DECRETO DE NACIÓN EN LOS 69 MUNICIPIOS”

El gobernador Jorge Capitanich inauguró esta mañana la remodelación de la Capilla Santa Rita y luego de ello tomó contacto con la prensa para hablar tanto de la obra como de las medidas restrictivas que anunció el presidente Alberto Fernández en la noche del jueves en cadena nacional, que suponen un cierre estricto de actividades durante 9 días.

Sobre el tema, Capitanich adelantó que “a partir de hoy vamos a adherir al decreto presidencial, en consecuencia solamente venimos aquí a inaugurar la obra. Seguramente en el transcurso del tiempo cuando la pandemia lo permita tendremos la celebración religiosa que necesitamos”, expresó haciendo referencia a que por los próximos días no estarán permitidas las celebraciones de cultos.

“Vamos a adherirnos al Decreto, estamos esperando las especificaciones técnicas. Nosotros también tenemos la redacción más detallada”, reafirmó y detalló que están a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del DNU del Ejecutivo, para que luego de ello rápidamente salga el instrumento legal de la provincia para plegarse.

El mandatario provincial hizo un breve repaso de la situación epidemiológica provincial y marcó que “la semana anterior teníamos 358 contagios promedio, esta semana estamos superando los 744 contagios promedio y hace tres semanas teníamos menos de 300”. Entonces, subrayó que “estamos transitando la semana 63 de la pandemia, es la peor en términos de indicadores sanitarios”.

Posteriormente, informó que las restricciones se extenderán a todo el territorio provincial y argumentó que "lo internacional choca lo nacional, lo nacional choca lo provincial y lo provincial choca todo". "Nosotros vamos a aplicar para los 69 municipios por una razón muy sencilla: de los 69 municipios, 20 tienen tasa de incidencia inferior a 150 contagios cada 100 mil habitantes, pero el resto, 49 municipios, tienen tasa de incidencia por sobre 150".

“A su vez, independientemente de la variación, lo de Resistencia va al interior, entonces lo que hay que hacer es cortar la tendencia”, consideró.

Al ser consultado sobre posibles medidas de ayuda a personas de menores recursos, dijo que “vamos a habilitar mecanismos de compensación”.

Luego, manifestó que “hay una cuestión concreta: esto se ha potenciado de una manera extraordinaria” y repasó que “ayer llegamos a los 3000 testeos, o sea que estamos testeando de una manera impresionante, con un abordaje territorial fuerte, y lo que vemos es que hay alta tasa de positividad”.

“Es una pandemia que ha afectado del mismo modo en todos lados. Todos los que establecen críticas de una manera recurrente y tenaz la verdad es que saben que no tienen razón. Acá hay un problema tenaz, se toman las decisiones conforme a las capacidades efectivas”, dijo.

Para cerrar, marcó que “nosotros hicimos un seguimiento focalizado, ahora ya no más espacio para seguimiento focalizado sino para un seguimiento de carácter general. Sé que algunos no lo comprenden, pero hay una cuestión concreta: en el futuro, si no cortamos con esta tendencia, vamos a tener muchas más dificultades”.