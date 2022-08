CAPITANICH INSISTIÓ EN QUE BUSCAN PROSCRIBIR AL PERONISMO Y RESPONDIÓ: «LO VAMOS A DIRIMIR EN LA CALLE»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Luego del comunicado que el Partido Justicialista en el que sus dirigentes convocaron a militantes «a mantenerse unidos, organizados y movilizados, en alerta permanente», el gobernador Jorge Capitanich adelantó que dichas movilizaciones en apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner se replicarán en la provincia e insistió en su defensa. «Vamos a estar donde tengamos que estar», indicó.

Sobre la decisión del PJ Nacional indicó que es una «decisión de respaldar de una manera contundente a Cristina», de quien dijo es víctima de un «linchamiento mediático».

Con cuestionamientos a la Justicia, Capitanich manifestó que «se pretende sustituir el principio del debido proceso por obediencia de vida, precisamente a grupos corporativos de intereses» y también «Sustituir el principio de presunción de inocencia por la acusación infundada, sin límites ni fundamentos de ninguna característica».

Al referirse al trabajo de la fiscalía, que pidió 12 años de prisión para CFK e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el gobernador cuestionó la labor de Diego Luciani y Sergio Mola. «No aportan pruebas, lo que hacen son relatos absolutamente carentes de ningún tipo de argumento o prueba. Estamos ante un proceso extremadamente complejo y solamente la movilización popular y la solidaridad del sistema político es lo que va a resolver este problema. La Justicia tiene una incidencia corporativa que es lamentable y naturalmente necesitamos una reforma profunda para que esto funcione de una manera adecuada».

Capitanich aseguró que «una multitud apoya a Cristina y es la que se moviliza en todo el país» y que eso se lo transmite la gente a los lugares a los que va. También trató a la oposición y a «grupos corporativos» de «verdaderos caraduras» que «promueven el odio».

«Están generando una reacción popular porque se tiene que terminar esta manipulación de los grupos corporativos que lo único que hacen es pretender condenar a los que efectivamente defienden los intereses populares», dijo en declaraciones a C5N.

Sobre la obra pública, dijo que en la provincia «los diputados de la oposición se cansaron de hacer denuncia de una Ruta 7, hicieron 25 mil auditorías y no detectaron nada». «Si no fuera por el gobierno de Néstor, de Cristina y Alberto hoy no podíamos hacer obras en el interior porque el centralismo porteño lo único que piensa es para Buenos Aires, no para nuestras provincias», añadió.

Por último, manifestó que «la gente sale a defender a Cristina porque es una líder política que es capaz de tener coraje para defender los intereses del país» y que «se tiene que terminar este modelo de apriete, de extorsión corporativa que usan a la Justicia como un partido político para proscribir a nosotros. Esto se va a dirimir en la calle y lo vamos a dirimir en la calle «.

