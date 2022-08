EL JUEZ ROLANDO TOLEDO ANUNCIÓ QUE SE JUBILARÁ AL CUMPLIR 70 AÑOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

El juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Rolando Toledo confirmó esta mañana que se acogerá a la jubilación al cumplir 70 años de edad.

Según un comunicado oficial del STJ, hoy Rolando Toledo le informó por escrito al gobernador, Jorge Capitanich; a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle y a la presidente del Consejo de la Magistratura, Gloria Zalazar, que ha decidido de conformidad con el artículo 154 de la Constitución de la Provincia del Chaco, permanecer en el cargo de Juez del Superior Tribunal de Justicia hasta haber cumplido los 70 años, momento éste en que accederá a la jubilación ordinaria en esta Provincia.

Cabe destacar que Toledo cumplirá 70 años el 28 de enero de 2023 y, en consecuencia, dará cumplimiento al mandato constitucional que refiere a las jubilaciones dentro del Poder Judicial. Todo esto se da en medio de la polémica que generó en el ámbito judicial la continuidad de la presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera, de más de 70 años en su cargo sin siquiera realizar nuevos concursos de antecedentes y oposición.

Por dicha circunstancia fue denunciada por «usurpación de autoridad» en el cargo que continuará ocupando ya que un amparo reciente la favoreció.

Toledo en diciembre de 2021 había adelantado que se jubilará. «Creo que cumplí un ciclo. Me he esforzado mucho. He tenido mucho trabajo en el Superior Tribunal. Año tras año he ido tratando de concretar aspectos que hacen a la evolución y el desarrollo de la Justicia y lo último que quería terminar era con la digitalización y la oralización. Y como eso el año que viene -por 2022- va a estar implementado en todos los fueros y en todas las materias y en toda la provincia creo que ya es hora de dejar a alguien nuevo, que venga con otras ideas», dijo durante una entrevista a Revista Litigio.

Este mes, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia dictó por mayoría una resolución para notificar a magistrados y representantes de los Ministerios Públicos que lleguen a los 70 años de edad, sobre el cumplimiento del mandato constitucional que refiere a las jubilaciones dentro del Poder Judicial.

Se trató de la Resolución N° 769/2022 que tuvo votos afirmativos de Emilia María Valle, Iride Isabel María Grillo y Emilio Del Río. Por su parte, Alberto Mario Modi se inhibió y Toledo se abstuvo.

Relacionado