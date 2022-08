AFILIADOS DE OSECAC DE LA CIUDAD DE CASTELLI SE ENCUENTRAN SIN ATENCIÓN POR UN CONFLICTO ENTRE DIRIGENTES SINDICALES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

El Señor Romero Néstor Fabián quien es el encargado de la delegación de OSECAC en Castelli, viene atravesando por una situación ajena a su parte que conlleva a la no atención de la Boca de expendio de la obra social.

Romero relata que es empleado en relación de dependencia de OSECAC y que al acudir el día de ayer a las oficinas que posee dentro del edificio del Sindicato De Empleados De Comercio de Castelli se vio imposibilitado de ingresar al mismo

Puesto que quien sería el Presidente de la Mutual Ammach el Sr. Benito, Duarte habría dispuesto una custodia (patovica) para no permitir el ingreso de este a las oficinas

Secretario General del Sindicato de Comercio de Juan José Castelli, Víctor Daniel Hermann también se sumo a la decisión de no dar ingreso al trabajador lo que trae aparejado que no se pueden emitir las ordenes de consultas las autorizaciones de prácticas médicas y tramites de provisión de medicamentos de altos costos etc.

Una situación que es evidente de carácter personal con fines políticos pero que no solo perjudican al señor Romero si no a toda la población beneficiaria de OSECAC.

Llama la atención como el Secretario General del SI.E.CO.CHA Castelli ante la pregunta de Romero si le permitía el ingreso este en forma dubitativa termina respondiendo con un no ,como si no supiera el por qué de no dejarlo entrar