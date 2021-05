CAPITANICH DESTACÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN EL PAÍS Y REMARCÓ LA NECESIDAD DE RESTRINGIR LA CIRCULACIÓN

El gobernador Jorge Capitanich, afirmó hoy que la vacunación contra el coronavirus en el país es «un éxito», pero aclaró que es necesario tomar medidas de restricción de la circulación para frenar el número de contagios y «tener un puente» hasta que las personas de riesgo estén inmunizadas. «La vacunación es un éxito en Argentina pero obviamente la provisión de dosis se va aplicando con el objetivo que se delineó al principio, el 29 de diciembre, de cubrir a los de mayor edad relativa. Ahora lo que vemos es una reducción de la edad promedio de contagios y de internación», dijo Capitanich por C5N.

No obstante, remarcó la necesidad de restringir la circulación: «Lo que estamos proyectando es que si este ritmo de contagio no se interrumpe la capacidad instalada va a tender a generar una máxima de atención entre el 28 y el 31 de mayo. Esto que estamos observando lo hemos visto en todo el mundo. No hay otra vía que la restricción de la circulación». «Tenemos que pensar que hay un puente hasta junio que es el primer puente para que tengamos la vacunación para todas las personas que constituyen actores de riesgo», agregó.

Capitanich sostuvo que «no quedan dudas de que existen dos vías para resolver el problema; por un lado restricción de circulación, y por otro la aceleración del proceso de vacunación. Con respecto a la provincia de Chaco casi llegamos a 300 mil dosis, y de acuerdo a la proyección vamos a llegar a 500 mil dosis en tres semanas».

Además remarcó la urgencia de un acuerdo frente al incremento de casos: «Creo que es absolutamente necesario un consenso en cuanto a las medidas de restricción de circulación. Cuando existe un incremento del número de contagios de las cepas, por un proceso de mutación, e implican un aumento del 70 por ciento de contagios que los preexistentes, lo que uno observa es que el número aumenta de una manera exponencial», dijo.

Detalló también que el impacto de la vacunación es «fantástico» en su provincia porque en los mayores de 60 años están «vacunando de una manera superior al 70, 75% de la población». Y añadió: «Se advierte en abril que bajó el promedio de internación de 58 a 68 años, casi 10 años. Y de abril para mayo ya estamos en 53 años. Eso significa que el proceso de vacunación ha resultado espectacularmente bien, positivo».

Fuente: Télam

