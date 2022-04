CAPITANICH: «CONSIDERO MUY POSITIVO TODO LO QUE SE HIZO, PERO NO PUDIMOS RESOLVER ESTRUCTURALMENTE LA POBREZA»

El gobernador chaqueño brindó una nueva entrevista a un medio nacional y repitió que analiza ser candidato en el 2023 pero que aún no lo decidió, habló de la interna en el Frente de Todos y de sus gestiones como mandatario provincial. También se refirió a la pobreza.

Jorge Milton Capitanich concedió una extensa entrevista al periodista Jorge Fontevecchia, del diario Perfil, en donde tocó diversos temas de actualidad, como la conflictividad social, la grieta, las internas en el Frente de Todos y su paso como gobernador de Chaco y sus ambiciones de cara al futuro.

Capitanich se viene posicionando como una figura fuerte dentro del Frente de Todos y a la vez como un gobernador con serias aspiraciones a participar de las PASO del año que viene de cara a las elecciones presidenciales. En ese sentido, dijo también tener un plan y aseguró que si bien no definió su candidatura, ello no depende de si Alberto Fernández buscará o no su reelección.

Uno de los temas que se tocaron en la agenda de la semana que pasó fue la conflictividad social, algo que se acentuó con el acampe realizado en las principales plazas de todo el país por algunas organizaciones que reclamaban más recursos.

Capitanich fue consultado entonces respecto a si el acampe significa un indicio del crecimiento de la conflictividad. La respuesta fue que «el acampe no es una manifestación de la conflictividad social, esencialmente porque tiene que ver con una perspectiva de ciertos movimientos empoderados, de un enfoque ideológico particular en términos de disputa política«.

«Obviamente, sí existe un estancamiento desde la perspectiva de crecimiento y sí la estabilidad monetaria está en tela de juicio por el aumento de la tasa de inflación y eso horada la estructura de ingreso de las familias, ineludiblemente se produce tensión » añadió. A la vez, expresó: «¿Qué es lo que uno puede observar hoy? La diferenciación cualitativa entre los mercados laborales en el mundo, que son o rígidos o flexibles. Los rígidos, cuando hay crisis, por ejemplo la pandemia, tienden a tener restricciones desde el punto de vista del despido, pero ajustan por la informalidad laboral y esta tira abajo el promedio salarial o la inflación. O en el caso de los sistemas más flexibles ajustan por cantidad. Entonces lo que nosotros debemos observar es, y esta es mi preocupación, si no somos capaces de generar las condiciones de estabilidad cambiaria como precondición de estabilidad macroeconómica, estabilidad macroeconomía como precondición de inversión, precondición de inversión para la tasa de crecimiento, el empleo no tiende a ser de calidad».

«Ahí es donde nosotros tenemos que entender claramente que la organización del sistema económico tiene que dar los sistemas de incentivos para lograr este crecimiento. Ahora bien, ¿el crecimiento tiene que ser injusto e inequitativo? Nadie está de acuerdo racionalmente con este sistema. Es necesario entender que el crecimiento tiene que ser justo, equilibrado y sostenible«, indicó.

Ese fue el pie para que ser consultado respecto a la pobreza del Gran Resistencia, que según el último informe del Indec registró un 52% de pobreza en el segundo semestre del 2021 configurándose como el aglomerado del interior con mayor índice.

«De 2007 a 2015, en dos mandatos, salvo los 15 meses de jefe de Gabinete de Ministros, crecimos a un ritmo de 5,7% anual acumulativo y tuvimos cuatro vectores: transferencias sociales directas, aumento de la productividad del sector agropecuario, incremento de asignación de partidas para la inversión pública vía industria de la construcción y cuarto, incremento del desarrollo de base industrial. Eso generó aumento de empleo, aumento del ingreso, reducción…«, comenzó el gobernador y agregó sobre el tema: «Primero hay una cuestión de inconsistencias metodológicas en cuanto a la medición. Se miden 31 conglomerados y hay que ver el número de casos que se toman. En general se toman de 400 a 600 casos. Nos da un caso inédito, Corrientes 27%, bajando drásticamente, Resistencia 52%. La verdad es que el mismo gobernador de la provincia de Corrientes dice no creer en el 27% y muchas veces a nosotros nos daba tasa de desempleo inferior a la que realmente teníamos«.

Aclaró además que Resistencia y Corrientes «Estamos en un mismo conglomerado, en un lado se medía una cosa y en el otro, otra. En un país inflacionario o en un país con alta inflación, la medición por ingreso es distorsiva conforme al tamaño de la muestra o las características. Hay que medir realmente la pobreza también. Ojo, no estoy diciendo que los problemas no existan, sino simplemente estoy planteando que la pobreza se puede medir por necesidades básicas insatisfechas. Se mide escolarización, condiciones sanitarias, agua potable, cloacas, condiciones de subsistencia, etcétera. Ese es un tema importante. La pobreza estructural respecto de 1980 obviamente tendió a bajar porque hubo fuerte inversión pública en materia de agua potable, cloacas, energía eléctrica, conexiones en materia de conectividad, etc».

Foto: Marcelo Dubini para Perfil

Fonteveccia preguntó: «Dijiste en 2007: «Quiero ser el mejor gobernador de la historia de mi provincia». ¿Lo lograste?, ¿es un ciclo completado?, ¿querés volver a lo nacional terminado tu ciclo como gobernador?«.

A lo que Capitanich respondió: «Primero y principal, hicimos mucho y muchas cosas muy bien, pero todavía nos queda una asignatura pendiente, que es lograr la industrialización con valor agregado en origen, con ciclo completo. Es una asignatura pendiente. Me propuse en la provincia lograr primero que tengamos un resultado fiscal primario positivo y financiero positivo. Después de setenta años de historia, la provincia por cuarto año consecutivo va a tener esos resultados«.

«En mis ocho años tuvimos 0,15% de resultado positivo, pero no en todos los años, porque me pegó 2012 abajo, 2009 abajo. Esto lo compensamos con los otros años con superávit. Pero primero eso es muy importante, una sostenibilidad fiscal. Segundo, tengo un fondo de estabilización fiscal. Tercero, la deuda bajó en términos de producto bruto geográfico significativamente: del 43% al 6%. Cuarto: del 122% de ingresos corrientes al 22%. Eso es positivo» repasó.

Además, ponderó que «el Nuevo Banco del Chaco es un banco con capital accionario estatal, y aumentó la posición de market share en depósitos, en préstamos, en patrimonio neto, en sostenibilidad y en servicios con tecnología. Lotería Chaqueña es una institución que hoy es rentable y que atiende la cultura, el desarrollo social, el turismo y el deporte. Quinto, en el sistema previsional garantizamos 82% móvil, bajamos los niveles de liquidación de edad, etc».

Foto: Marcelo Dubini para Perfil

«Pero tenemos déficit previsional de carácter estructural, producto de que tenemos más jubilados que aportes y contribuciones. Estamos logrando hacer todas las obras de infraestructura. Falta desarrollar mucho la lógica de integración de las cadenas de valor. Tenemos veinte cadenas de valor; si bien incentivamos para la energía solar, la bioenergía, energía de biomasa, mejoramos la producción y la productividad agrícola, desarrollamos parques industriales, no alcanzamos a incrementar los niveles de empleo que son necesarios y suficientes». «Si tengo que poner en blanco sobre negro, sí, por supuesto considero muy positivo todo lo que se hizo, pero no pudimos resolver estructuralmente la pobreza «, resumió.

PERSEPCTIVA NACIONAL

A lo largo de la entrevista, Jorge Capitanich fue hablando de sus intenciones a nivel nacional sin confirmar una candidatura en el 2023 pero tampoco descartándolo.

«Con inflación alta y con desorden macroeconómico no hay forma de reducir la pobreza. Mi pregunta es para 2023, fines de 2023, ¿te ves pasando a nacional para tratar de resolver los problemas que un gobernador no puede resolver?», le consultaron.

«Es necesario entender para el año 2023 que el presidente de la Nación puede aspirar legítimamente a la reelección. Segundo, es necesario tener primarias abiertas, obligatorias y simultáneas como método para ver competitividad en nuestro espacio. Tercero, estoy analizando muy profundamente esa posibilidad, pero sobre la base de tres cuestiones que son para mí condiciones esenciales » comenzó su respuesta y puntualizó: «Primero, el método muchas veces funcionó de atrás para adelante y no de adelante para atrás. O sea que primero se decidió el candidato, después se decidió la conformación de los ministerios y después el plan; es muy importante cambiar la lógica. Primero un buen plan. Estoy trabajando un análisis meticuloso de todos los temas para tener un plan consistente. Ese plan necesita equipos para ejecutarlo».

Foto: Marcelo Dubini para Perfil

«La experiencia me indica que buenas ideas no se pueden ejecutar si no hay buenos equipos para ejecutarlas, y después hay que liderarlo. Entonces, el liderazgo sí requiere algunas cuestiones que son esenciales. Conocimiento de la realidad, experiencia desde el punto de vista de la conducción política. Experiencia de gestión y calidad de ejercicio de gestión. Estabilidad en el carácter, la personalidad y la consistencia para afrontar los desafíos de un gobierno. Tenés que tener método, disciplina», apuntó.

Entonces sobre sus intenciones de participar de las PASO que propone, afirmó que «si decido, lo comunicaré, pero obviamente no es una condición sine qua non que se presente o no el Presidente «.

«Es muy importante, dicho con todo respeto, porque creo que muchas veces en los distintos espacios políticos se cree como una falta de respeto que alguien pueda disputar el poder; muy por el contrario, es una gran contribución a la democracia«, resaltó.

Pero en ese sentido, sí volvió a defender su idea de que un gobernador participe de las internas como candidato a Presidente.

«Entonces, a fin de 2023, ¿te ves en el gobierno nacional, como candidato a presidente, como primer ministro, volviendo a la Ciudad de Buenos Aires para tratar de resolver los problemas de Chaco y de las provincias del interior desde la Ciudad de Buenos Aires?», le preguntó el periodista de Perfil

«Es muy difícil ver el futuro pero sí me veo dando un debate, con un programa holístico, integral y sistémico. Debate racional y plural. Sin enojos, ni tampoco desnaturalizando o exponiendo ante el otro que exista lo mío o lo otro. Simplemente un buen plan, trabajando con equipos y logrando efectivamente liderar un debate que tiene que ser racional, prudente, moderado, y tenemos que ser capaces de entendernos entre todos. Las amenazas que tiene la Argentina son la agudización de los conflictos internos, de las asimetrías insoslayables y de las posiciones irreductibles», dijo

Por último, fue consultado respecto a si se considera el gobernador posible candidato a presidente con mejor relación con Cristina Fernández de Kirchner. «Puede ser, eso lo tiene que decir Cristina, la respeto mucho desde el punto vista personal y a su vez entiendo que tiene un nivel de anclaje político y de respaldo de una porción muy sustancial de la sociedad argentina».

«Del mismo modo que tenemos que respetar a los que no piensan como nosotros, también dentro de nuestro espacio tenemos que respetar a los que efectivamente tienen experiencia, han demostrado capacidad de liderazgo y han representado al pueblo argentino. Siempre transmití en mi provincia que a todos los gobernadores los homenajeamos con el nombre de una escuela o un espacio público, porque tenemos que aprender también a respetar la voluntad popular».

«El pueblo elige a un gobernante por un período determinado de tiempo. El gran problema muchas veces de los gobernantes es no respetar ciertas reglas. Por eso creo que en la democracia pluralista, es importante el respeto a las ideas del otro, el ejercicio más efectivo, las libertades públicas, la libertad de expresión, la alternancia y la posibilidad de tener opciones. Nadie puede ser dueño de la verdad, pero entre todos podemos construir la verdad que nos cobije a todos«, cerró.