CAMIÓN QUE TRANSPORTABA COMBUSTIBLE HACIA VILLA RIO BERMEJITO NO VIO LAS SEÑALES Y CAYÓ AL CANAL

En Fecha 21 de enero, siendo las 03:30 horas se tomó conocimiento sobre un camión cisterna marca IVECO, con acoplado marca BELGRANO, conducido por C. J. C., de 47 años, quien habría pasado por la ruta en mención perdió el control rodado e incrustándose en la banquina – monte, quedando colgado de sus dos ruedas traseras del camión hacia la cinta asfáltica, el mismo se encontraba cargado con gasoil, no hubo derrame de combustible, el conductor no resultó lesionado.



Se hizo presente el Personal de la Div. Bomberos en autobomba, constatando no había perdida de combustible ni peligro de incendio alguno.

