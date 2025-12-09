CAMINERA INTERVINO CARGAS, DETECTÓ 21 ALCOHOLEMIAS Y SECUESTRÓ MOTOCICLETAS EN OPERATIVOS ANTIWILEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este fin de semana la Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

En Resistencia, los agentes participaron del operativo para brindar seguridad Vial a la peregrinación de la Virgen Inmaculada Concepción, junto a personal de tránsito de Resistencia. Además, llevaron a cabo operativos “Lince” en conjunto con otras unidades especiales y convencionales.

En Makallé intervinieron una carga de animales vacunos que era transportada en un camión. Llevaban dos vacunos sin certificado de traslado ni documentación que acredite propiedad. Intervino personal de la División Rural de Colonia Popular.

También, en el Puesto de control Antequera, Junto a la Brigada Operativa Ambiental (BOA), demoraron un automóvil y notaron que llevaban pescados. Debieron decomisar 2 surubíes y 8 mandurés por estar prohibida su comercialización. Se labraron actuaciones por supuesta infracción a la ley N° 1428-R (ley de pesca).

Por su parte, la Patrulla Vial Charata en Río Muerto intervino una carga de Maíz transportada en un camión Scania. Eran 27.960 kilos de maíz con una carta de porte vencida. Poco después, el chofer gestionó una nueva carta de porte para poder continuar su viaje. En Las Breñas intervinieron otra carga, pero de semillas de coriandro y en Charata otra carga de Girasol. En todas intervino la ARCA.

En total tres personas fueron detectadas con pedidos de captura en toda la provincia. En Charata condujeron a una persona por intentar chocar al personal municipal en un control de tránsito.

Asimismo, mediante la utilización de sistema SIFCOP detectaron que tres camiones que pasaron por controles tenían pedido de secuestro. Sin embargo, al corroborar la información y ver documentación expedida por la justicia, supieron que estaban amparados por la justicia. Continuaron viaje.

Por último, los agentes labraron 381 actas varias y 21 alcoholemias positivas. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta. Se incautaron 46 motocicletas por infracción al Código de Faltas. El trabajo fue el resultado de operativos propios y otros realizados junto a municipios locales. Se registraron 4 siniestros viales de carácter leve.

