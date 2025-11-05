BÚSQUEDA DE LOS JUBILADOS EN CHUBUT: VUELVEN A SUMAR A LOS RASTRILLAJES A UN PERRO QUE DETECTA RESTOS HUMANOS

La desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, ocurrida el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia, sigue siendo un enigma que mantiene en vilo a Chubut y a todo el país. Después de días de intensos y fallidos rastrillajes concentrados en la zona de Rocas Coloradas, donde apareció la camioneta de la pareja, los investigadores decidieron intensificar los recursos con la incorporación de especialistas, entre ellos, un perro adiestrado.

Este martes se conoció la noticia de que se sumará nuevamente a los operativos la Unidad Nº32 de los bomberos de Trelew. El equipo, a cargo del oficial ayudante Esquivel y el sargento Oñate, trae consigo a Kali, un perro de la Brigada K9 especializado en la búsqueda de restos humanos.

La Unidad de Bomberos informó a través de sus redes sociales que “la movilización se realiza a solicitud de la Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas, para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder”.

La participación de Kali es fundamental dada la complejidad del caso. El perro especialista ya había colaborado en los rastrillajes a fines de octubre, trabajando codo a codo con Roco, otro integrante de la Brigada K9, aunque este último está enfocado en la búsqueda genérica.

El perro es especialista en búsqueda de restos humanos (Foto: ADN Sur).

La decisión de convocar nuevamente a la brigada canina se da en un contexto de alta tensión, ya que, hasta el momento, no se encontraron nuevos rastros que permitan dar con el paradero de los jubilados.

El caso está marcado por la desesperación familiar, que se hizo pública en el desgarrador posteo de la hija de Juana a 23 días de la desaparición: “Qué difícil llegar a casa sin respuestas”. Mientras tanto, la investigación judicial, a cargo del fiscal Cristian Olazábal, busca clarificar las circunstancias que rodearon la desaparición.

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, llevan más de 20 días desaparecidos (Foto: Policía Chubut).

El fiscal confirmó que las pericias financieras realizadas no registraron movimientos significativos o inusuales en las cuentas bancarias de Kreder, descartando un retiro voluntario planificado. Incluso se encontró dinero en efectivo durante los allanamientos en su domicilio.

Olazábal también desmintió rumores que circulaban sobre el hallazgo de excremento humano en la zona, aclarando que las latas de cerveza encontradas “se cayeron de la conservadora” que llevaba la pareja.

La camioneta, un misterio sin resolver

La Toyota Hilux en la que se desplazaba la pareja fue encontrada enterrada y cerrada en Rocas Coloradas. Al ser peritada, se encontró la billetera de Juana Morales con dinero en su interior, pero no la de Pedro Kreder, un detalle que continúa siendo una de las principales líneas de análisis para los investigadores.

Las pericias lograron confirmar que las figuras captadas por las cámaras de seguridad en la Ruta 1 corresponden a la pareja, confirmando que viajaron en esa dirección.

A pesar de la incorporación de equipos de alta tecnología de Santa Fe —que sumaron drones con cámaras térmicas y un kit tecnológico valuado en $100 millones de pesos—, la esperanza ahora se centra en el olfato de Kali para poder encontrar algún indicio que rompa el silencio en torno a este misterio.