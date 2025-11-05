BARRANQUERAS: DETUVIERON A UN HOMBRE QUE INTENTABA INGRESAR A UNA VIVIENDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Segunda aprehendieron a un hombre de 38 años que fue sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda, frente al Hospital Eva Perón.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando una ciudadana alertó a los efectivos sobre un hombre que estaba trepando las rejas de una casa. Rápidamente los agentes se dirigieron al lugar y encontraron al hombre dentro del patio del inmueble, quien manifestó que el propietario le había autorizado el ingreso.

Instantes después, los agentes se comunicaron con el propietario de la vivienda, quien manifestó que el sospechoso no tenía autorización para ingresar y que las rejas fueron dañadas y removidas. Por ese motivo, el sospechoso fue demorado en el lugar.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3, se dispuso la aprehensión del sospechoso en causa por “Supuesto Hurto con Escalamiento en grado de tentativa”.

Relacionado