BUENOS AIRES: DESBARATAN UNA RED DE FALSOS MÉDICOS Y UN SERVICIO DE AMBULANCIA TRUCHO

La Policía de la Ciudad desarticuló una red de atención médica clandestina que operaba en distintos distritos bonaerenses con un servicio privado de ambulancia y profesionales falsos.

La investigación comenzó luego de la denuncia de los familiares de una paciente que murió tras recibir un presunto mal diagnóstico.

A partir de ese hecho, la Justicia detectó graves irregularidades en el funcionamiento de la empresa que prestaba el servicio.

En las últimas horas se realizaron allanamientos simultáneos en Guernica, La Plata y Magdalena. Los operativos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

MÉDICOS FALSOS Y DOCUMENTACIÓN TRUCHA

Durante las pesquisas se determinó que la atención era realizada por un falso médico que utilizaba el sello de un profesional habilitado en Magdalena. Ese médico quedó imputado y podría perder su matrícula.

En los allanamientos se secuestraron computadoras, credenciales, certificados posiblemente apócrifos, talonarios y sellos de distintos médicos.

En total, tres personas fueron identificadas e imputadas por abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos.

La causa está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 y del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.