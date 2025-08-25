UN JOVEN DENUNCIÓ UN ATAQUE SEXUAL POR PERSONAS ORIUNDAS DE CORZUELA

Hospital de Charata.

Este domingo por la mañana, un joven de 21 años denunció haber sido víctima de un violento ataque sexual en Charata.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de María Gabriela Rafart Antón.

Según trascendió, alrededor de las 10:20 horas, ingresó la víctima a la guardia del Hospital local, quien manifestó que en horas de la madrugada había sido contactado por una mujer a través de una red social, quien lo citó y pasó a buscar en un automóvil blanco, acompañada por su pareja y otros dos hombres, que serían oriundos de Corzuela.

Según el relato del joven, tras recorrer distintos sectores de la ciudad, fue llevado a la zona conocida como «Quinta de Chapibue», donde intentaron abusarlo dentro del vehículo.

El joven logró escapar momentáneamente, pero fue alcanzado en inmediaciones de la zona conocida como matadero, donde fue agredido físicamente y, posteriormente, sometido sexualmente. Además, denunció el robo de su teléfono celular Samsung modelo A03.

El joven fue examinado en primera instancia por el médico de guardia, quien solicitó la intervención del médico forense. Posteriormente, el doctor Hugo Rodríguez realizó la pericia correspondiente, cuyos resultados fueron elevados directamente a la Fiscalía.

La fiscal Rafart Antón dispuso el secuestro de las prendas de la víctima, el inicio de la denuncia formal y la intervención de la División de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco.

También se ordenó a la División Investigaciones de Charata trabajar en la identificación del rodado utilizado y en el rastreo del celular robado. Se pidió, además, colaboración a la comisaría de Corzuela para la individualización de los posibles autores.

El caso continúa en plena investigación y las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas.