BUENA NOTICIA: APARECIÓ SANA Y SALVA LA ADOLESCENTE BUSCADA EN PUERTO VILELAS

La Policía del Chaco informó que fue localizada Ludmila, la adolescente de 16 años, cuya desaparición había sido denunciada por su madre en la Comisaría Primera de Barranqueras.

En horas de la mañana de este jueves, un vecino se presentó en la comisaría para informar que la adolescente se encontraba en su vivienda junto a su hija de 16 años. Al ver en redes sociales la difusión de la búsqueda, decidió informar a las autoridades.

Personal policial se trasladó hasta el domicilio y halló a la menor en buenas condiciones, procediendo luego a trasladarla a la División Medicina Legal, acompañada por su madre, para los exámenes correspondientes.

La Fiscalía en turno dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda y ordenó labrar el acta de entrega de la menor a su madre, así como la ampliación de la denuncia correspondiente.

La adolescente ya se encuentra nuevamente con su familia.

