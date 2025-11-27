FINAL PROVINCIAL DE “CHACO JUEGA” SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El acto de apertura está previsto para las 8 horas en el microestadio del Polideportivo Jaime Zapata, mientras que la recepción de las delegaciones comenzará a las 7:30 Hs.

Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la final provincial del programa “Chaco Juega” en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 17, un evento organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

En esta instancia competirán los equipos campeones de los nueve zonales que se disputaron a lo largo del año en distintos puntos del territorio provincial:

-Presidencia Roca

-Puerto Tirol

-Las Palmas

-Santa Sylvina

-Charata

-Sáenz Peña

-Misión Nueva Pompeya

-Villa Río Bermejito

-Resistencia.

Cronograma del evento:

-7:30: Recepción de delegaciones

-8:00: Acto de apertura

-8:30: Inicio de competencias.

Disciplinas:

-Sub 14: Hockey, Fútbol, Básquet, Handball, Beach Vóley, Ajedrez

-Sub 16: Ajedrez

-Sub 17: Vóley

Sedes de competencia

-Polideportivo Jaime Zapata

-Club Sarmiento

-CUNE.

Las premiaciones se realizarán en cada sede al finalizar las competencias correspondientes.

“Chaco Juega” continúa consolidándose como un espacio de integración, participación deportiva y formación para miles de jóvenes chaqueños, promoviendo valores, hábitos saludables y la representación de cada localidad en el marco de un programa provincial que recorre todo el territorio año tras año.

