FINAL PROVINCIAL DE “CHACO JUEGA” SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
El acto de apertura está previsto para las 8 horas en el microestadio del Polideportivo Jaime Zapata, mientras que la recepción de las delegaciones comenzará a las 7:30 Hs.
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la final provincial del programa “Chaco Juega” en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 17, un evento organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto del Deporte Chaqueño.
En esta instancia competirán los equipos campeones de los nueve zonales que se disputaron a lo largo del año en distintos puntos del territorio provincial:
-Presidencia Roca
-Puerto Tirol
-Las Palmas
-Santa Sylvina
-Charata
-Sáenz Peña
-Misión Nueva Pompeya
-Villa Río Bermejito
-Resistencia.
Cronograma del evento:
-7:30: Recepción de delegaciones
-8:00: Acto de apertura
-8:30: Inicio de competencias.
Disciplinas:
-Sub 14: Hockey, Fútbol, Básquet, Handball, Beach Vóley, Ajedrez
-Sub 16: Ajedrez
-Sub 17: Vóley
Sedes de competencia
-Polideportivo Jaime Zapata
-Club Sarmiento
-CUNE.
Las premiaciones se realizarán en cada sede al finalizar las competencias correspondientes.
“Chaco Juega” continúa consolidándose como un espacio de integración, participación deportiva y formación para miles de jóvenes chaqueños, promoviendo valores, hábitos saludables y la representación de cada localidad en el marco de un programa provincial que recorre todo el territorio año tras año.