LA FUERTE REFLEXIÓN DE FERNANDO SIGNORINI SOBRE LA PREPARACIÓN FÍSICA DE MESSI ANTES DEL MUNDIAL 2026

El histórico preparador físico que trabajó junto a Maradona volvió a dejar fuertes declaraciones sobre el capitán de la Selección argentina. (Foto: Reuter)

Fernando Signorini, histórico preparador físico que trabajó junto a Diego Maradona y también formó parte del cuerpo técnico que acompañó a Lionel Messi en Sudáfrica 2010, volvió a dejar declaraciones contundentes sobre el capitán de la Selección argentina.

En diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, el especialista que preparó a Maradona en los Mundiales de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994 analizó qué debería priorizar Messi de cara a la próxima Copa del Mundo.

Signorini fue categórico al hablar del presente del capitán en Inter Miami y su estado físico: “Leo tiene que privilegiar el Mundial. Está metido en esa máquina infernal de batir récords que no sé para qué sirven, porque lo que está haciendo ahora no es fútbol, es una parodia de fútbol”, lanzó.

(Foto: leomessi/Instagram)

La contundente recomendación de Signorini para Messi de cara al Mundial 2026

En ese sentido, recomendó un cambio de enfoque en el tramo final antes de la Copa del Mundo: “Faltando tres meses para el Mundial, debería tomarse al menos un mes con su familia para desintoxicarse y volver con ese apetito que la ausencia seguramente le va a causar. Pero debe privilegiar el Mundial y no pensar en jugar todos los partidos desde el minuto uno”.

El preparador físico también dejó una mirada crítica sobre el fútbol actual, especialmente al comparar generaciones. Para Signorini, la era de los grandes artistas dentro de la cancha parece haber quedado atrás.

“Kylian Mbappé es velocísimo, pero no es un artista, es un atleta. No quedan artistas en el mundo del fútbol. Quedan atletas que juegan a ese deporte. Un artista te emociona; un atleta, difícilmente”, concluyó.