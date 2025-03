“Una niña que vino del exterior no vacunada, por supuesto, y comenzó con los síntomas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero se contagió a un familiar, un contacto directo de la niñita, pero al poco tiempo aparecieron dos casos que no tenían relación. Esos fueron los primeros cuatro casos”, señaló sobre la situación en la capital federal.

La funcionaria de la cartera de salud explicó que el “sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible”. “No es como otras enfermedades que hay que estar con un contacto directo por mucho tiempo. El sarampión puede aerosolizar, se puede producir aerosol, es decir, queda en el ambiente y bastan pocos segundos para que una persona que entra a un lugar o se cruza en un pasillo, si no está bien vacunado, se pueda contagiar”, advirtió.

“Se transmite a través de la tos, incluso la risa o al hablar solamente, las gotitas de saliva contienen virus y eso queda en el ambiente”, detalló sobre la forma de contagio y señaló que los síntomas durante los primeros días de contraída la enfermedad “se presentan como un cuadro gripal, fiebre, catarro, puede ser conjuntivitis, tos, y a los pocos días comienza con la erupción”. “Por lo general, la fiebre aparece hasta cuatro días antes de la erupción, y se considera un cuadro respiratorio alto y fiebre alta”, agregó.

La importancia de la vacunación

Cayré hizo hincapié en la importancia de la vacunación para prevenir el contagio y planteó que las “personas nacidas antes de 1965 están inmunizadas naturalmente porque estuvieron en contacto frecuente con personas con sarampión, así que o lo tuvieron o fueron inmunizados por este contacto. Los nacidos después, probablemente, están bien vacunados porque tuvimos muchas campañas a lo largo de todos estos años en nuestro país”.

“El problema son los niños de entre uno y cuatro años que no tienen ninguna vacuna contra el sarampión y ahí está el riesgo. Es importantísimo el refuerzo que se hace cuando tiene cinco años el niño, para tener el esquema completo y hacerle frente a esta enfermedad”, sostuvo.

Si bien aclaró que esta vacuna “no se puede aplicar a una persona embarazada o un niñito con inmunosupresión”, remarcó que “si todo el entorno está bien vacunado, lo van a proteger porque esta vacuna produce lo que se llama inmunidad de rebaño. Es decir, si toda la corte está bien vacunada protege al que no se puede vacunar. No solamente me protejo yo, sino es un acto solidario; yo me vacuno y proteger al otro. Por eso es tan importante”, resaltó.

“Todos estos años de campaña de la vacuna y de insistencia en las familias y en las escuelas hicieron que hasta hoy en día no tengamos estas enfermedades en la Argentina. Desde el año 2000 que no había un caso autóctono de sarampión, tampoco de rubéola; además bajó muchísimo la incidencia de paperas y varicela”, subrayó la subsecretaria.

En ese contexto, recordó que el “último gran brote fue en 1998, se inició en un grupo de estudiantes que venían de Bariloche, se desparramó por toda la Argentina y fallecieron 66 personas. No solo niños y adolescentes, sino algunos adultos también. Lo más frecuente es que sea una fiebre con una erupción. Pero se puede complicar con una encefalitis, por ejemplo, que es la parte más grave de la enfermedad. Es una enfermedad viral, aguda, altamente contagiosa y que puede ser fatal”, expuso.

Apuntó además que cada cuatro años se hacen las campañas de seguimiento del sarampión específicamente para niños de uno a cuatro años y lamentó que en los “últimos años fueron bajísimas las coberturas a pesar de que se hicieron varios meses en forma intensiva en todas las plazas, en las escuelas, casa por casa, y ni así se logró tener una cobertura ideal”.

Por último, convocó a la comunidad a acercarse para vacunar a los niños y evacuar dudas. “Estamos realizando grandes operativos para poder captar a todos estos niños que no tienen ninguna vacuna. Y los adultos tengan dudas, por supuesto, se pueden acercar a cualquier vacunatorio para consultar o vacunarse si es necesario”, cerró la funcionaria.