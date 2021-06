BOCINAZO POR LA PRESENCIALIDAD.

Padres Organizados Chaco convocó a un bocinazo a favor de la presencialidad para este viernes 4 de junio a las 16hs. “Como ciudadanos estamos totalmente comprometidos en el reclamo por el derecho a la educación, que consideramos esencial”

En la convocatoria lanzada expresan que se realiza para representar a sus hijos y, sobre todo, a “todos aquellos niños y adolescentes que no tienen voz”, donde recuerdan que “desde hace un año y medio se vienen vulnerando sus derechos de acceso a la Educación”.

“Evidentemente los alumnos no son prioridad entre aquellos que toman decisiones en la provincia” y que según su parecer aún a la fecha continúan demostrando que “el retorno a clases no ha sido planificado como correspondía”.

El conjunto de Padres Organizados Chaco reconoce la actual situación de pandemia “puso en evidencia que la educación argentina, y en especial a la chaqueña, fue relegada y olvidada. Por eso dejamos de ser espectadores para pasar a ser defensores del futuro de nuestros hijos” enfatizaron desde la organización y a través del comunicado expresaron sus peticiones y motivos de su manifestación son las siguientes: clases presenciales, en todas las escuelas y jardines, todos los días, toda la jornada, todos los años, todos los niños y adolescentes.

El comunicado continúa diciendo que: “No podemos permitir que luego de un año y medio las aulas siguen vacías. No podemos permitir que la educación se vuelva a condicionar al semáforo epidemiológico, dejando de lado la salud física, psíquica, emocional y social”.

Las escuelas no son el factor que inicia esta pandemia ni el brote, porque los chicos no son los grandes inicios de contagio, ni los grandes transmisores de este virus.Un sistema híbrido facilita la transmisión del virus ya que se introducen vínculos adicionales, complican a las docentes que deben preparar clases virtuales y presenciales, además la evidencia médica indica que son los menos propensos a enfermarse por Covid-19 y no son los responsables de propagarlo. Por lo cual, no hay fundamentos epidemiológicos para preferir un sistema híbrido antes que presencial para ellos.

Insistimos en que es necesario mejorar la calidad educativa, es abundante la evidencia que indica la gravedad del impacto que ha tenido en niños y jóvenes la carencia de educación presencial durante el pasado ciclo lectivo. Esto traerá serias consecuencias no solo para sus vidas sino también para el futuro desarrollo de las sociedades. Empezar con calidad educativa requiere sí o sí que la presencialidad sea total, todos los días, toda la jornada, todos los años, todos los niños y Adolescentes” finaliza el comunicado.

