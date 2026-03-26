BOCA ANALIZA SI BUSCAR UN ARQUERO TRAS LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN: LA CHANCE DE LEANDRO BREY
Agustín Marchesín sufrió un desgarro y será baja ante Talleres y Universidad Católica. Leandro Brey lo reemplazará mientras Boca evalúa refuerzos.
Boca recibió una mala noticia luego de la victoria ante Instituto en La Bombonera, ya que Agustín Marchesín sufrió un desgarro grado III en el aductor derecho que lo dejará fuera de los próximos compromisos ante Talleres y Universidad Católica. Ante este panorama, el encargado de ocupar el arco será Leandro Brey, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones y pelear por mayor continuidad en el equipo.
Leandro Brey tendrá su oportunidad tras la lesión de Agustín Marchesín
Desde su llegada al club en febrero de 2022 proveniente de Los Andes, Brey disputó 30 partidos oficiales, con mayor participación en la Reserva debido a sus 23 años. El arquero mostró rendimientos irregulares durante su etapa en el Xeneize, con actuaciones destacadas como la tanda de penales ante Gimnasia por Copa Argentina, en la que contuvo cuatro remates, aunque también tuvo momentos adversos, como el gol olímpico que recibió frente a Rosario Central en septiembre, en su última aparición en reemplazo de Marchesín por lesión.
Boca evalúa sumar un arquero en el próximo mercado de pases
Más allá de la baja del ex Lanús, la situación en el arco genera dudas a futuro. Marchesín, de 38 años, alternó buenas intervenciones con algunos errores que despertaron cuestionamientos entre los hinchas, como su salida hasta el córner en el debut de Boca en el Mundial de Clubes.
A su vez, Javier García, de 39 años, aparece como la tercera opción en el puesto, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme podría analizar la incorporación de un arquero en el próximo mercado de pases para reforzar una posición clave de cara a los desafíos que se avecinan. Todo se terminará definiendo más temprano que tarde pero mientras tanto el Xeneize se tendrá que areglar con lo que tiene de cara a partidos claves para el futuro cercano.