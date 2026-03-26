Boca analiza si buscar un arquero tras la lesión de Agustín Marchesín: la chance de Leandro Brey

A su vez, Javier García, de 39 años, aparece como la tercera opción en el puesto, por lo que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme podría analizar la incorporación de un arquero en el próximo mercado de pases para reforzar una posición clave de cara a los desafíos que se avecinan. Todo se terminará definiendo más temprano que tarde pero mientras tanto el Xeneize se tendrá que areglar con lo que tiene de cara a partidos claves para el futuro cercano.