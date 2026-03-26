EL GOBIERNO PROVINCIAL IMPULSA UN PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR PÚBLICO

La iniciativa propone un esquema de formación obligatoria, asincrónica y autogestiva, orientado a fortalecer las capacidades de los trabajadores públicos en áreas clave como “Género y Diversidad”, “Derechos Humanos” y “Causa Malvinas”. El objetivo es avanzar en la profesionalización de la administración pública y, en una segunda etapa, extender estos contenidos al conjunto de la ciudadanía.

El ministro de Gobierno, Julio Ferro, encabezó este jueves la firma de un convenio estratégico con el Centro de Formación y Capacitación en Administración Pública (CEFCA) para implementar un nuevo programa de capacitación destinado a agentes del Estado provincial. Durante el acto, Ferro destacó la importancia de la formación continua como herramienta para mejorar la calidad de las políticas públicas. “Toda política pública es trascendental, pero necesitamos educar y concientizar para que sean efectivas. A 50 años de un hecho doloroso como el último golpe de Estado, debemos generar memoria. De la misma forma, la educación es la única vía para prevenir y erradicar todas las formas de violencia”, expresó.

El programa fue diseñado bajo una modalidad flexible, que permitirá a cada agente organizar sus tiempos de cursado a través de una plataforma virtual. Los contenidos incluyen materiales audiovisuales, lecturas y evaluaciones, con una dinámica similar a capacitaciones implementadas anteriormente en el marco de normativas como la Ley Micaela.

Por su parte, Jimena Molina, representante del CEFCA, subrayó el respaldo académico de la propuesta, elaborada por especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Se trata de tres módulos autónomos donde los agentes podrán capacitarse de manera accesible”, explicó.

La actividad, en el Salón Obligado, contó además con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela y el subsecretario de Gobierno, Francisco Romero Castelán.

Inscripción

Los agentes públicos podrán acceder próximamente a las capacitaciones a través del sistema SGT, la web oficial del CEFCA y los canales de comunicación de cada subsecretaría. Las fechas de apertura de las aulas virtuales serán informadas en las próximas semanas.

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