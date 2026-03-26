LIONEL SCALONI ELOGIÓ A TOMÁS ARANDA Y DESTACÓ SU FUTURO TRAS CONVOCARLO A LA SELECCIÓN ARGENTINA
El entrenador habló del futbolista de Boca tras sumarlo a los entrenamientos de la Albiceleste y destacó su proyección y personalidad pese a su juventud.
Lionel Scaloni, que brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Mauritania, volvió a poner el foco en el recambio generacional y destacó la presencia del juvenil Tomás Aranda en los entrenamientos de la Selección Argentina, en el marco de la preparación para los próximos compromisos internacionales.
El entrenador campeón del mundo explicó que el joven fue convocado para sumar experiencia junto al plantel mayor, en una decisión que apunta a acompañar el crecimiento de futbolistas con proyección a futuro.
Lionel Scaloni destacó el futuro de Tomás Aranda en la Selección Argentina
El director técnico elogió las condiciones del juvenil y remarcó que su presente en el fútbol de Primera División llamó la atención del cuerpo técnico. “Lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición, es un chico muy joven y eso indica el futuro que tiene por delante”, expresó en la conferencia de prensa en la previa del duelo de este viernes a las 20.15 en La Bombonera.
Además, el entrenador valoró el rendimiento que mostró en su equipo y la importancia de que pueda compartir entrenamientos con figuras consagradas del seleccionado nacional. “Cuando se juega en un equipo tan grande de esa manera es porque son diferentes. Lo pusimos en un reducido y está bueno que tenga la chance de entrenar con sus ídolos para que vean que son de carne y hueso”, señaló.
La inclusión de jóvenes promesas forma parte del proceso de renovación que lleva adelante el cuerpo técnico, con el objetivo de ampliar la base de futbolistas de cara al Mundial 2026 y sostener la competitividad de la Selección Argentina en el largo plazo ya que la Albiceleste tendrá la dificil misión de defender el título conseguido en Qatar 2022.