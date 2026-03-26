Lionel Scaloni elogió a Tomás Aranda y destacó su futuro tras convocarlo a la Selección Argentina

Lionel Scaloni destacó el futuro de Tomás Aranda en la Selección Argentina

El director técnico elogió las condiciones del juvenil y remarcó que su presente en el fútbol de Primera División llamó la atención del cuerpo técnico. “Lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición, es un chico muy joven y eso indica el futuro que tiene por delante”, expresó en la conferencia de prensa en la previa del duelo de este viernes a las 20.15 en La Bombonera.