BETO NIEVAS RECORRÉ EL IMPENETRABLE: ESCUCHANDO Y PENSANDO EN NUEVAS ALTERNATIVAS PARA LA REGIÓN

PORTICO MULTIMEDIOS Mensajes, audios, videos imágenes al 3644 404921 – llamados a PÓRTICO RADIO 3644688080

En los últimos días, el ex intendente de Juan José Castelli, Beto Nievas, acompañado por dirigentes del Partido Justicialista, llevó a cabo una serie de recorridas por diversas localidades del impenetrable chaqueño. Durante esta intensa jornada de trabajo, Nievas estuvo acompañado por el ex diputado provincial, Dr. Martín Nievas, y el concejal de Castelli, Franco Tiberio. Juntos visitaron comunidades y mantuvieron reuniones con referentes locales de Pompeya, Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Miraflores, y varias delegaciones y parajes de la región.

El recorrido de los dirigentes tuvo como principal objetivo escuchar a los habitantes de estas áreas, muchas de las cuales enfrentan diversos desafíos relacionados con el acceso a servicios básicos, infraestructura, y desarrollo local. Beto Nievas, conocido por su cercanía con la gente y su trabajo constante en la región, destacó que el principal eje de la visita fue la escucha activa.

“Estamos recorriendo, visitando a los compañeros del impenetrable, escuchando, pensando en nuevas estrategias, escuchando cada una de las situaciones, pensando en el futuro con nuevas alternativas”, expresó el ex intendente en una de las reuniones. Esta jornada también tuvo un fuerte enfoque en el intercambio de ideas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos parajes, una zona caracterizada por su difícil acceso y situaciones de vulnerabilidad.

Además, Beto Nievas remarcó la importancia de trabajar en conjunto con los líderes locales para diseñar políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de los pobladores del impenetrable, Con esta visita, los dirigentes justicialistas buscan fortalecer los lazos con las comunidades más alejadas y, al mismo tiempo, avanzar en la elaboración de propuestas concretas para la región. El ex intendente resaltó que la participación de los vecinos y la colaboración de todos los sectores son fundamentales para el progreso de las localidades del impenetrable chaqueño.

Este tipo de recorridas y encuentros se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Partido Justicialista para acercarse a los territorios más distantes y generar propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas marginadas. La escucha activa y la reflexión sobre nuevas alternativas parecen ser los pilares de este proceso de reactivación política y social en el impenetrable chaqueño.

Relacionado