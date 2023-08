BATACAZO EN CÓRDOBA: FOR EVER DE CABEZA A OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El “Negro”, golpeado en el tornero de Primera Nacional, venció a Central con un gol sobre la hora de Jonathan Dellarosa. El conjunto dirigido interinamente por Marcelo Carrasco escribió un épico capítulo en el torneo más federal del fútbol argentino y ahora enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca. “Esto es For Ever”, cantaron los jugadores eufóricos, tras el final del partido.

El encuentro, válido por los 16 avos de la Copa Argentina, se jugó en el estadio mundialista “Mario Alberto Kempes” de Córdoba, ante un muy buen marco de público aportado por ambas parcialidades. Se definió a los 42´ del segundo tiempo, con un inapelable cabezazo de Jonathan Dellarosa, pero antes, el “Negro” sacó a relucir el alma y el corazón que forma parte de su esencia.

El sueño, por qué no, continúa. En la próxima fase, 8vos de final, For Ever enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca, un rival del Federal A que viene de eliminar a otro grande de Primera como Vélez Sárfield.

Arranque parejo

El juego comenzó con Central adelantado, con el dominio del balón, sin apuro en la gestación; y con For Ever cerrando espacios y especulando con una contra. A los 10´ el “Negro” metió una linda contra pero los delanteros no pudieron definir con precisión. Avisaba el equipo de Carrasco.

Hacia el primer cuarto de hora, el partido ya era parejo. Con el buen funcionamiento de los volantes, el For Ever se adelantó en el campo para discutirle el partido en la mitad de la cancha. Central sólo preocupaba por la velocidad de Campaz, pero el colombiano no lograba conectarse con el goleador, Alejo Véliz.

A los 21´, una clara para Central. Malcorra cobró un tiro libre tras una falta inexistente contra Lo Celso y el arquero Silva tuvo que hacer un esfuerzo considerable para evitar que la pelota termine en la portería.

A los 23´se juntan Malcorra y Campaz, apila rivales el colombiano y recibe la falta de Maccari, en la puerta del área. Parecía muy peligrosa, pero esta vez el volante creativo del “Canalla” le dió con demasiada fuerza y la pelota se fue por arriba del travesaño.

A los 28´ la más clara, en los pies del más peligroso: Campaz aprovechó un mal rechazo de Fernández, se metió en el área y cuando iba a definir, apareció Barbieri para mandar la pelota al córner. De ese tiro de esquina, llegó un cabezazo de Quintana que explotó en el palo izquierdo de un Silva que sólo atinaba a “hacer vista”. A esa altura, Central merecía algo más.

A los 38´, For Ever le pasó cerca al primero. Sombra arrancó desde la izquierda y terminó mano a mano en la posición del 9. Se había escapado solo, pero se demoró un par de segundos y permitió que se recuperen los centrales del “Canalla” que lograron desactivar el ataque del “Negro”.

El primer tiempo se terminaba con el marcador reflejando lo que fue el encuentro: un duelo bastante parejo, con un For Ever apuntalado en el buen trabajo de su arquero Silva.

El tiro del final

Al igual que en el arranque del partido, la iniciativa era de Central. A pesar de haber mostrado argumentos para discutir el partido en la mitad de la cancha, For Ever salió muy atrás. De todas maneras, el conjunto de Miguel Russo no tenía ideas para romper la “muralla” que proponía el “Negro”.

El partido cayó un pozo, ante impotencia y la falta de cambio de ritmo del “Canalla” y la paciencia de For Ever para esperar su chance de contra. Pero a los 14´, un tiro libre de Ferreyra sacó de la modorra a Silva; y a los 17´por poco Villagra no logró conectar un buen centro de Fernández. Se mostraban los dientes pero sin preocupar demasiado a los arqueros.

Para los 20´ For Ever comenzó a evidenciar algunas deficiencias físicas, se cargó de amarillas y Central apretó con un poco más de decisión: Malcorra, el más claro de los de Russo dejó mano a mano a Alejo Veliz, pero Silva ganó el duelo y la pelota salió rechazada por el palo izquierdo.

El “Canalla” no pudo aprovechar su mejor momento y el “Negro” revivió. Carrasco movió el banco y mandó a la cancha a Iritier, Silva, Bogado y Dellarosa. Avisó a los 40 el delantero que entró por Romero, pero no definió bien.

A los 42’, desde un tiro de esquina llegó la ventaja para For Ever: el “Mosquito” Silva cobró la pelota para y Dellarosa se llenó el parietal izquierdo con la pelota para sacar un cabezazo imparable y desatar la locura de los hinchas que llegaron desde Resistencia para vivir un momento histórico. Quedó tiempo para un par de intentos de Central, uno de ellos un cabezazo de Mallo que terminó por confirmar que en el arco de For Ever estaba la figura del partido, el arquero Silva.

