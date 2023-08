BARCO, DECIDIDO A JUGAR CON BOCA LA LIBERTADORES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

El juvenil es pretendido por tres poderosos de Europa, pero su deseo es terminar la participación en el certamen continental con el “Xeneize”.

Este martes se conoció que Brighton apuesta fuerte para llevarse a Valentín Barco en este mercado de pases y la noticia revolucionó a Boca que podría perder a su gran figura en medio de la Copa Libertadores. Sin embargo, el conjunto de la Premier League no es el único que busca al futbolista y hay otros dos gigantes decididos a pagar la cláusula pero el juvenil tiene decido terminar de disputar el certamen continental con la azul y oro.

Hasta el momento, el nacido en Veinticinco de Mayo se mantiene firme en la postura de jugar con el Xeneize lo que queda de la Libertadores. Por eso, en caso de que avancen las negociaciones con cualquiera de los que lo pretenden, su entorno buscará que se respete esa condición, lo que también podría empujarlo a decidir por un equipo sobre otro.

Lo cierto es que Boca está en los cuartos de final en los que enfrentará a Racing el 23 y 30 de agosto. Un día después de la revancha, cerrará el mercado de pases en Europa, por lo que si el conjunto de la Ribera sigue en competencia, la idea del “Colo” sería continuar porque su prioridad es disputar hasta el último día de competencia en la que el conjunto de Jorge Almirón buscará la ansiada séptima corona.

No obstante, las instituciones que lo pretenden también están dispuestas a ejecutar la cláusula de recisión de 10 millones de dólares y eso obligaría a que se marche ya. Pero para hacerlo primero deben contar con el OK del jugador porque es el propio futbolista el que ejecuta esa opción ante la AFA. En ese caso Boca no podría hacer nada para retenerlo, pero todo indica que Barco no aceptará una salida en esos términos.

Brighton fue el único que hasta ahora se contactó con el Xeneize. Hicieron una primera oferta de 8 millones por el 80 por ciento de su ficha y luego la subieron a 9 por el 85 por ciento, pero ambas fueron rechazadas por la dirigencia azul y oro. En tanto, los otros dos candidatos son el City Group, dueño del Manchester City, y Leipzig de Alemania, pero no enviaron un ofrecimiento a Brandsen sino que hicieron sondeos y manifestaron la intención de pagar la clásula.

El motivo de la cláusula de Barco por solo 10 millones

Barco renovó con Boca en febrero de este año, después de un largo conflicto entre las partes en el que el juvenil fue casi apartado y jugó poco por negarse a extender. Finalmente, tras rechazar una oferta de Getafe, renovó pero con una serie de condiciones, entre las que se destacaba mantener una cláusula de recisión de 10 millones de dólares accesible para cualquier equipo de Europa.

Sin embargo, para la tranquilidad de los hinchas xeneizes, el contrato del Colito cuenta con un mecanismo de protección. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si un club pretende ejecutar la cláusula dentro de los 20 días previos al cierre del mercado de pases, la misma aumentaría automáticamente a 14 millones. De esta forma, el cuadro de La Ribera recibiría 4 millones más del valor original.

