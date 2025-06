AXEL KICILLOF LE RESPONDIÓ A JAVIER MILEI LUEGO DE QUE LO TRATARA DE «BOLUDO»: «NO ME VAN A…»

En este sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo uso del humor y la inteligencia para referirse a lo ocurrido: «Ayer me comentan, y algo escuché, que Milei me dedicó unas palabras… me dedicó unas palabras…», soltó entre risas.

«Lamentablemente, escuché los cortes que circulan en las redes, sobre todo, del circuito vinculado al Gobierno y lo que escuché son insultos y una catarata de calificaciones que expresan posiciones, y me preguntaban si voy a responder. Y sí, le voy a responder a Milei, pero no en esos términos», sostuvo el mandatario provincial durante el cierre del 3° Encuentro Anual del programa Puentes en Mar del Plata.

En ese sentido, manifestó: «En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. A mí no me van a escuchar insultarlo, denigrarlo, y creo que eso también permite contrastar y comprender un poco qué es lo que lo enoja tanto a Milei con la provincia de Buenos Aires».

«Creemos que la mejor respuesta que le podemos dar a los insultos, a esta campaña roñosa, es muy sencillo… recorriendo, estando, trabajando, acompañando, defendiendo, protegiendo, resistiendo al lado de los sectores que son víctimas de las políticas de Milei, que a estas alturas del partido no hay lugar en la provincia de Buenos Aires que puedan decir ‘a mí me está yendo mejor'», señaló Axel.