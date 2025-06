CRISTINA KIRCHNER APUNTÓ CONTRA LA ECONOMÍA DE JAVIER MILEI: «EL RESULTADO MATA RELATO»

La expresidenta cargó nuevamente contra el rumbo económico que impone el Gobierno. En un mensaje publicado desde sus departamento en San José 1111, analizó el balance cambiario publicado ayer por el BCRA y señaló que, mientras los dólares se fugan o se van con el turismo, «hay media Argentina que no llega a fin de mes».

Agregó: «2. Si le sumamos que EL MISMO SECTOR se llevó en el mes de abril la cifra de 5.247 millones de dólares, O SEA… EN 45 DÍAS SE LLEVARON EL 44% DE LOS 12 MIL MILLONES DE DÓLARES QUE TE DIO EL FMI EN ABRIL. Mucho más de lo que yo había dicho el 18J en la Plaza».

En el punto 3 avivó la polémica sobre los dólares que faltan en la economía de Argentina: » ¿SEGUÍS PENSANDO QUE LOS QUE SE LLEVABAN LOS DÓLARES AFUERA “ERAN HÉROES CONTRA LA CASTA”?... Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual».

La jefa del PJ insistió con el dólar turista y el endeudamiento externo: «4. LOS 25.921 MILLONES DE DÓLARES ACUMULADOS EN LA BALANZA COMERCIAL, entre diciembre del 2023 y mayo 2025, SE FUERON POR LA CANALETA DEL TURISMO EMISIVO (USD 10.476 millones) Y EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA (USD 15.737 millones). Es más… ni siquiera te alcanzaron para cubrir los dos conceptos y quedas en negativo por USD 292 millones. Una catástrofe».

En otro punto de su mensaje en redes sociales habló sobre la inversión extranjera directa: «Desde que llegaste a la presidencia, TIENE SALDO NEGATIVO por 1.500 millones de dólares… Tu RIGI, “mejor presidente de la historia”, un fracaso. ¿EN SERIO SEGUÍS PENSANDO QUE EL PROBLEMA DE LA ARGENTINA ES SOLO EL SECTOR PÚBLICO? Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedás con guita que es de las provincias».

Al final habló de la situación económica agobiante para la mayoría de los argentinos, en medio del ajuste, y la falta de aumento salarial: «TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?».

Se despidió del líder libertario con dos nuevos mensajes: «P/D 1: Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el MODELO ECONÓMICO DE ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURAL, SALARIOS PISADOS Y DÓLAR PLANCHADO, como siempre, va a FRACASAR. Ya lo vivimos», y «P/D 2: Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida. En fin…».