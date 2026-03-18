Mié. Mar 18th, 2026

AVANZAN LOS TRABAJOS DE LABOREO DE SUELO PARA LA CAMPAÑA DE SIEMBRA 2026

por Redaccion J 4 horas atrás

El Municipio de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, dio inicio a la temporada de romeadas, un servicio destinado a acompañar y fortalecer el trabajo de los pequeños productores rurales.


Estas tareas de laboreo y preparación del suelo resultan fundamentales para quienes se preparan para la siembra de pasturas y otros cultivos de la temporada, permitiendo mejorar las condiciones productivas y optimizar el rendimiento de los cultivos.


Los trabajos se realizan aprovechando las buenas condiciones del suelo generadas por las últimas lluvias, lo que favorece el desarrollo de las labores agrícolas y permite avanzar con la planificación de la campaña de siembra 2026.
Desde el municipio destacaron que acompañar a los productores locales es una prioridad, brindando herramientas y servicios que contribuyen al desarrollo del sector productivo y al fortalecimiento de la economía regional.


En esta oportunidad, las tareas se llevan adelante en distintos parajes rurales, atendiendo a productores que contratan este servicio municipal, el cual permite facilitar el acceso a maquinaria y apoyo técnico para la preparación de sus chacras.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com