AVANZAN LOS TRABAJOS DE LABOREO DE SUELO PARA LA CAMPAÑA DE SIEMBRA 2026

El Municipio de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, dio inicio a la temporada de romeadas, un servicio destinado a acompañar y fortalecer el trabajo de los pequeños productores rurales.



Estas tareas de laboreo y preparación del suelo resultan fundamentales para quienes se preparan para la siembra de pasturas y otros cultivos de la temporada, permitiendo mejorar las condiciones productivas y optimizar el rendimiento de los cultivos.



Los trabajos se realizan aprovechando las buenas condiciones del suelo generadas por las últimas lluvias, lo que favorece el desarrollo de las labores agrícolas y permite avanzar con la planificación de la campaña de siembra 2026.

Desde el municipio destacaron que acompañar a los productores locales es una prioridad, brindando herramientas y servicios que contribuyen al desarrollo del sector productivo y al fortalecimiento de la economía regional.



En esta oportunidad, las tareas se llevan adelante en distintos parajes rurales, atendiendo a productores que contratan este servicio municipal, el cual permite facilitar el acceso a maquinaria y apoyo técnico para la preparación de sus chacras.

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