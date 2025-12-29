Lun. Dic 29th, 2025

Aumentaron los peajes en el Puente General Belgrano y Makallé

Desde este sábado 27 de diciembre rige un nuevo cuadro tarifario que impacta tanto en vehículos particulares como en el transporte de cargas.
💳 TelePASE mantiene una leve bonificación frente al pago manual, con valores diferenciados según ejes y altura del vehículo.
NUEVAS TARIFAS VIGENTES
De acuerdo al cuadro actualizado que Vialidad Nacional publica, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura
Manual: $ 1.300
TelePASE: $ 1.258,38
Hasta 2 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble
Manual: $ 2.600
TelePASE: $ 2.516,75
3 y 4 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble
Manual: $ 3.800
TelePASE: $ 3.777,13
5 y 6 ejes
Manual: $ 5.100
TelePASE: $ 5.033,50
Más de 6 ejes
Manual: $ 6.300
TelePASE: $ 6.291,88
Fuente DIARIOCHACO Online

