Aumentaron los peajes en el Puente General Belgrano y Makallé

Desde este sábado 27 de diciembre rige un nuevo cuadro tarifario que impacta tanto en vehículos particulares como en el transporte de cargas.

TelePASE mantiene una leve bonificación frente al pago manual, con valores diferenciados según ejes y altura del vehículo.

NUEVAS TARIFAS VIGENTES De acuerdo al cuadro actualizado que Vialidad Nacional publica, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura

Manual: $ 1.300

TelePASE: $ 1.258,38

Hasta 2 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble

Manual: $ 2.600

TelePASE: $ 2.516,75

3 y 4 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble

Manual: $ 3.800

TelePASE: $ 3.777,13

5 y 6 ejes

Manual: $ 5.100

TelePASE: $ 5.033,50

Más de 6 ejes

Manual: $ 6.300

TelePASE: $ 6.291,88 Fuente DIARIOCHACO Online

Relacionado