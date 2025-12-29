Aumentaron los peajes en el Puente General Belgrano y Makallé
Desde este sábado 27 de diciembre rige un nuevo cuadro tarifario que impacta tanto en vehículos particulares como en el transporte de cargas.
TelePASE mantiene una leve bonificación frente al pago manual, con valores diferenciados según ejes y altura del vehículo.
NUEVAS TARIFAS VIGENTES
De acuerdo al cuadro actualizado que Vialidad Nacional publica, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura
Manual: $ 1.300
TelePASE: $ 1.258,38
Hasta 2 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble
Manual: $ 2.600
TelePASE: $ 2.516,75
3 y 4 ejes y más de 2,30 metros o con rueda doble
Manual: $ 3.800
TelePASE: $ 3.777,13
5 y 6 ejes
Manual: $ 5.100
TelePASE: $ 5.033,50
Más de 6 ejes
Manual: $ 6.300
TelePASE: $ 6.291,88
Fuente DIARIOCHACO Online