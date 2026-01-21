ATENEA: ¿CÓMO ES EL SATÉLITE ARGENTINO QUE VOLARÁ EN UNA MISIÓN HISTÓRICA DE LA NASA?

La Argentina será parte de la próxima misión Artemis 2 de la NASA con un desarrollo tecnológico propio. Se trata de ATENEA, un nanosatélite experimental diseñado por científicos, técnicos y estudiantes argentinos que viajará a bordo del cohete SLS rumbo a la órbita lunar , en el marco del regreso de las misiones tripuladas a la Luna.

ATENEA es un CubeSat 12U, un tipo de satélite de pequeñas dimensiones que se consolidó en los últimos años dentro del concepto de New Space, orientado a reducir costos y tiempos de fabricación sin resignar complejidad tecnológica. El proyecto fue desarrollado con participación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), universidades nacionales y organismos científicos, entre ellos la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG S.A.

Aunque su tamaño es reducido, el objetivo del satélite es ambicioso: validar tecnologías críticas desarrolladas en el país y elevar el nivel de madurez tecnológica de distintos subsistemas espaciales. ATENEA fue concebido como una plataforma de prueba en condiciones reales de misión, lo que permitirá evaluar el desempeño de hardware argentino en un entorno extremo y poco habitual para los proyectos espaciales nacionales.

El satélite no llegará a la Luna. Será desplegado apenas cinco minutos después del despegue de Artemis 2, junto con otros CubeSat de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, a una distancia aproximada de 45.000 kilómetros de la Tierra. Desde allí, alcanzará una altura máxima cercana a los 70.000 kilómetros, una órbita muy superior a la de los satélites geoestacionarios y la más alta jamás alcanzada por un dispositivo argentino, aunque aún lejos de la distancia lunar.

Entre los experimentos más destacados que transporta ATENEA se encuentra la prueba de un receptor GPS diseñado para operar por encima de la constelación tradicional de satélites de posicionamiento. También incluye computadoras desarrolladas por universidades nacionales, dosímetros para medir la radiación al atravesar los cinturones de Van Allen y un fotomultiplicador de silicio, una tecnología con potencial aplicación en futuras misiones lunares y de exploración del espacio profundo.

La inclusión de ATENEA en Artemis 2 implicó superar exigentes estándares de calidad y seguridad, propios de una misión tripulada de la NASA. Además del desafío técnico, el proyecto permitirá a la Argentina adquirir experiencia en comunicaciones a grandes distancias y en operaciones en un entorno con alta exposición a la radiación.

El proceso final de integración del satélite se realizó en Estados Unidos y contó con la participación directa de estudiantes y jóvenes profesionales argentinos, que trabajaron junto a equipos de la NASA en Cabo Cañaveral. Tras el lanzamiento, el equipo continuará con el seguimiento de la misión y la recepción de la telemetría, a la espera de las primeras señales de funcionamiento del satélite.