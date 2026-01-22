OCHO CUIDADOS EN EL HOGAR PARA PREVENIR EL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

Con el fin de contribuir a la prevención del síndrome urémico hemolítico (SUH), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brinda una serie de medidas para evitar la enfermedad en los hábitos cotidianos.

Durante la temporada de calor, se recomienda reforzar los cuidados en la cocina y la higiene diaria para reducir el riesgo y evitar casos graves.

El SUH es una enfermedad transmitida por alimentos (ETA) causada por una toxina de la bacteria Escherichia coli, que suele estar presente en la materia fecal de animales y personas, en la carne mal cocida y en manos no higienizadas. Además, afecta el sistema renal y urinario de los humanos.

Las personas afectadas pueden presentar los siguientes síntomas: fiebre, vómitos y diarrea, sangre en las heces, irritabilidad, debilidad y letargo, falta de producción de orina, palidez, hematomas, hemorragias subcutáneas en forma de pequeños puntos rojos (petequias) y coloración amarillenta de la piel (ictericia).

Es necesario subrayar que los menores de cinco años son uno de los grupos más propensos a contraer esta enfermedad de transmisión alimentaria, porque carecen de los niveles de defensa suficientemente desarrollados a nivel intestinal, lo que puede provocarles desde diarreas graves sanguinolentas hasta insuficiencia renal y dejarles secuelas graves para toda la vida.

CUIDADOS EN EL HOGAR

Cocinar muy bien las carnes (no deben quedar partes rosadas o rojas en su interior, en lo posible asegurarse de que alcance los 71 ºC).

Evitar darles carne picada a menores de 5 años.

Lavar bien las frutas y verduras que se van a consumir.

Lavarse las manos antes y después de cambiar pañales. También, después de tocar animales, manipular alimentos e ir al baño.

Al momento de cocinar, evita el celular, podes pesarle bacterias del teléfono a los alimentos y contaminarlos.

No usar la misma tabla y cuchillo para cortar la carne cruda y las verduras que no se van a cocinar, para evitar la «contaminación cruzada».

Colocar la carne en un bol cerrado para guardarla en la heladera, poniéndola en los estantes inferiores con el fin de evitar los derrames hacia los cajones de frutas y verduras.

Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Si bien el Senasa minimiza los riesgos de transmisión de la bacteria en los alimentos a partir de los controles permanentes en la faena, es fundamental que las personas incorporen estas medidas de prevención, ya que los hábitos cotidianos son esenciales para promover la prevención del síndrome.