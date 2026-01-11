ATENCIÓN CONDUCTORES: TOMAR MATE AL VOLANTE PUEDE SALIR CARÍSIMO EN ESTAS DOS PROVINCIAS

En plena temporada alta de viajes por rutas argentinas, circula con fuerza una versión que preocupa a quienes pasan por Mendoza y Córdoba: tomar mate mientras se maneja puede ser sancionado con multas de hasta $500.000 .

El tema surge de una actualización de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que entró en vigencia el 18 de marzo de 2025 e incorporó criterios modernos sobre conducción segura y tecnologías vehiculares, pero no prohíbe explícitamente tomar mate al volante.

La norma nacional no menciona al mate ni a ninguna acción específica, sino que exige que el conductor mantenga el «control activo» del vehículo y, salvo acciones necesarias como cambiar de marcha, circular con ambas manos sobre el volante.

La idea detrás de la modificación es adaptarse a los distintos niveles de automatización del vehículo, desde sin asistencia (Nivel 0) hasta automatización parcial (Nivel 2), que sigue requiriendo supervisión constante, y reducir cualquier distracción que afecte el dominio del auto.

¿Multas por tomar mate?: no en todos lados

La provincia de Mendoza sí sanciona como falta muy grave acciones que impliquen sacar una mano del volante para hacer otra cosa, como tomar mate, café o cualquier bebida que distraiga la atención.

Esa conducta se encuadra en el decreto local que exige el «dominio efectivo del vehículo», y la infracción puede alcanzar 1.000 Unidades Funcionales (UF), equivalentes actualmente a aproximadamente $500.000. Sin embargo, estas multas solo pueden labrarse tras un control presencial, ya que no hay cámaras capaces de detectar automáticamente esa conducta.

En Córdoba, a diferencia de Mendoza, no hay una confirmación oficial de que exista una multa específica por tomar mate. No obstante, la práctica los conductores pueden ser multados ya que la conducta se puede encuadrar dentro de las infracciones por manejo inseguro o distracción (una categoría que incluye, por ejemplo, fumar o manipular objetos dentro del vehículo) y en algunos informes provinciales se menciona que estas faltas equivalen a sanciones menores (por ejemplo, 20 UF, que serían varios cientos de miles de pesos, aunque el valor exacto varía según el valor de la UF en cada jurisdicción).

¿Qué está prohibido realmente?

La ley nacional no prohíbe literalmente tomar mate al volante; lo que sí establece es que cualquier conducta que implique distracción, falta de control del vehículo o disminución de la atención puede ser sancionada.

En algunos casos, las sanciones provinciales ya amplían ese concepto y lo aplican a acciones concretas como beber o manipular objetos, con multas y categorías de faltas que varían por jurisdicción.