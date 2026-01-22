ARRANCA EL TORNEO APERTURA Y SE RENUEVAN LAS ILUSIONES DE LOS 30 EQUIPOS: EL CRONOGRAMA DE LA PRIMERA FECHA

Este jueves arranca el Torneo Apertura. El fútbol argentino hará su estreno oficial en el 2026 y se renuevan los desafíos de los 30 equipos que participan de la Liga Profesional.

La primera fecha tendrá su inicio con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia, este jueves a las 17 en Mar del Plata. También habrá atrapantes partidos tras casi un mes de parate.

Boca y River se enfrentarán en la fecha 15 del Torneo Apertura. (Foto: EFE)

La Liga Profesional 2026 mantendrá en sus dos torneos semestrales (Apertura y Clausura) el formato del año anterior: dos zonas de 15 equipos, con fase de grupos, y luego instancias de eliminación directa a partido único desde octavos de final. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs.

El Superclásico fue programado para la fecha 15, tal como ocurrió en 2025. El primer cruce del año entre el Millonario y el Xeneize por la Liga Profesional será en el fin de semana del 19 de abril, en el Monumental, mientras que el segundo será en el Clausura sin fecha confirmada.

Tras los descensos en la última temporada de Godoy Cruz y San Martín de san Juan, se sumarán a la máxima categoría Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que lograron el ascenso desde la Primera Nacional.

Un dato a tener en cuenta es que, de manera inesperada, la AFA no dio amnistía para los futbolistas sancionados en el cierre de 2025, por lo que deberán cumplir sus castigos en este torneo. Esto afecta particularmente a Estudiantes de La Plata, que tiene a la mayoría de sus jugadores titulares suspendidos tras el desplante a Rosario Central en el pasillo de campeón.

Los desafíos de Boca y River: la obligación de ganar y cambiar la mala imagen

Luego de un 2025 complicado, Boca y River tendrán la obligación de mejorar a incluso pelear hasta el final en el Apertura.

El Xeneize vivió momentos difíciles en el segundo semestre del año pasado y, a pesar de la levantada tras la muerte del DT Miguel Ángel Russo, no le alcanzó para consagrarse y la derrota ante Racing en las semifinales dejó muchas dudas entre sus hinchas. Con Claudio Úbeda cuestionado y sin refuerzos, Boca deberá mover fichas para cumplir con la exigencia.

Claudio Úbeda fue ratificado como DT de Boca, pero quedó en la mira de los hinchas. (Foto: EFE)

Por su parte, el Millonario tuvo un año para el olvido, en el que incluso Marcelo Gallardo estuvo apuntado por los hinchas. Más allá del voto de confianza y respaldo del presidente Stefano Di Carlo, River quedó eliminado en octavos de final del último Torneo Clausura y eso desató una fuerte interna. Tras un mercado de pases corto, pero preciso, el Muñeco tendrá una nueva oportunidad de poner su firma en un equipo que por el momento no contenta a los hinchas.

Marcelo Gallardo quedó en deuda en el 2025. (Foto: EFE)

Así se jugará la Fecha 1 del Torneo Apertura

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)

El fixture de las fechas 2 a 11 del Torneo Apertura 2026

Fecha 2

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero

19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)

21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)

21.15 Instituto – Lanús (Zona A)

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)

Sábado 7 de febrero

17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)

18.00 Racing – Argentinos (Zona B)

20.00 River – Tigre (Zona B)

22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

17.00 Platense – Independiente (Zona A)

17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)

22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)

22.15 Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)

19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Lanús – Talleres (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

Fecha 5

Jueves 12 de febrero

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)

21.15 Argentinos – River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)

20.00 Independiente – Lanús (Zona A)

22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 Banfield – Racing (Zona B)

19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)

Domingo 15 de febrero

17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)

19.30 Boca – Platense (Zona A)

22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)

22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)

Lunes 16 de febrero

19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)

Fecha 6 (Interzonal)

Jueves 19 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

19.30 Instituto – Atlético Tucumán

Viernes 20 de febrero

18.00 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Banfield – Newell’s

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

18.30 Vélez – River

21.00 Unión – Aldosivi

A confirmar

Argentinos – Lanús

Fecha 7

Martes 24 de febrero

17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)

17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)

19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)

19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)

22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)

Miércoles 25 de febrero

17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)

17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)

19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)

Jueves 26 de febrero

17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)

17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)

19.30 River – Banfield (Zona B)

A confirmar

Lanús – Boca (Zona A)

Aldosivi – Argentinos (Zona B)

Fecha 8

Sábado 28 de febrero

17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)

22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 1° de marzo

17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)

19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)

19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)

21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)

21.30 Instituto – Unión (Zona A)

Lunes 2 de marzo

17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)

19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)

19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)

21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)

Martes 3 de marzo

19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)

19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)

Fecha 9

Jueves 5 de marzo

19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Fecha 10

Martes 10 de marzo

17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)

17.30 Newell’s – Platense (Zona A)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

Fecha 11

Sábado 14 de marzo

17.00 Platense – Vélez (Zona A)

20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)

Domingo 15 de marzo

15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)

19.45 River – Sarmiento (Zona B)

22.00 Unión – Boca (Zona A)

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)

17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

22.15 Instituto – Independiente (Zona A)

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)

Fecha 12

Viernes 20 de marzo

21.00 Banfield – Tigre (Zona B)

21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)

Sábado 21 de marzo

15.30 Vélez – Lanús (Zona A)

17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)

20.00 Independiente – Talleres (Zona A)

22.15 Belgrano – Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)

17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)

20.00 Boca – Instituto (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)

22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)

Lunes 23 de marzo

19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)

Miércoles 25 de marzo

19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)

Cómo son las zonas de la Liga Profesional 2026

Zona A

Boca

Independiente

San Lorenzo

Deportivo Riestra

Talleres

Instituto

Platense

Vélez

Estudiantes

Gimnasia Mendoza

Lanús

Newells

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Unión

Zona B